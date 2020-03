Apple publie la version bêta de ProRes RAW pour Windows 10

Apple permet aux éditeurs vidéo de travailler plus facilement avec des séquences encodées dans ProRes RAW dans leur flux de travail préféré, en publiant un logiciel bêta pour Windows permettant aux outils de montage vidéo Adobe d’utiliser les fichiers ProRes RAW sur PC.

Publié lundi sur les pages d’assistance d’Apple, Apple ProRes RAW pour Windows 1.0 Beta est un logiciel qui “permet la lecture des fichiers vidéo ProRes RAW et ProRes RAW HQ dans des applications compatibles sur les systèmes Windows”. Le logiciel est téléchargeable gratuitement, pèse 737 kilo-octets et nécessite l’utilisation d’une version 64 bits de Windows 10.

ProRes RAW est la famille de codecs d’Apple qui est appréciée pour sa qualité d’image et ses performances d’édition, en particulier pour l’édition multiflux en temps réel. La version RAW s’appuie sur la technologie de compression du codec en fournissant toujours l’accès aux données d’image brutes du capteur de la caméra, offrant aux éditeurs plus de flexibilité et de choix tout en conservant la qualité de l’image.

Le nouveau logiciel permet de lire les fichiers ProRes RAW et ProRes RAW sur un bureau Windows dans des applications spécifiques. Dans le texte de la version, Apple indique que la version fonctionne avec Adobe After Effects, Media Encoder, Premiere et Premiere Rush, les outils Adobe utilisés pour l’édition et l’encodage de la vidéo.

La sortie est susceptible d’être saluée par les éditeurs vidéo, car elle leur permet de traiter les séquences ProRes RAW dans la suite de montage Adobe sur leur choix de PC Windows, plutôt que de s’appuyer sur un Mac ou de convertir la vidéo dans un format plus compatible au préalable.