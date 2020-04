Apple publie le deuxième développeur bêta d’iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5, tvOS 13.4.5 et watchOS 6.2.5

Quelques heures seulement après la sortie de l’iPhone SE, Apple a publié les deuxièmes versions bêta d’iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5, tvOS 13.4.5 et watchOS 6.2.5 aux développeurs.

Les versions de chaque système d’exploitation peuvent être téléchargées à partir de l’Apple Developer Center par ceux qui participent au programme de test, ainsi que la possibilité d’effectuer une mise à jour logicielle en direct pour les appareils déjà inscrits au programme. Une version bêta publique est généralement disponible peu de temps après la distribution de la version développeur, via le site Web du programme logiciel Apple Beta.

Les nouvelles versions prennent le relais du premier jeu, qui pour iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5 et tvOS 13.4.5 a été publié le 31 mars. La première version de watchOS 6.2.5 est sortie un jour plus tard, le 1er avril.

La numérotation des versions pour le cycle actuel de bêtas est inhabituelle, car elle ignore de nombreux numéros de version incrémentiels au lieu d’ajouter 0,1 comme suffixe. Les dernières versions du système d’exploitation publiées, publiées le 24 mars, concernent iOS 13.4, iPadOS 13.4, watchOS 6.2, tvOS 13.4, macOS 10.15.4 et watchOS 6.2.

Apple n’a pas fourni de notes de version détaillées pour les bêtas, et jusqu’à présent, il semble y avoir plus de mises à jour de performances que l’introduction de nouvelles fonctionnalités. Un élément découvert dans la version bêta d’iOS 13.4.5 était une option permettant aux abonnés Apple Music de partager ce qu’ils écoutent dans Facebook et Instagram Stories.

AppleInsider et Apple lui-même suggèrent fortement aux utilisateurs de ne pas installer les bêtas sur ce qu’ils pourraient qualifier de matériel “critique” ou principal, car il existe une faible possibilité de perte de données ou d’autres problèmes. Au lieu de cela, les testeurs devraient installer des bêtas sur des appareils secondaires ou non essentiels et s’assurer qu’il y a suffisamment de sauvegardes de données avant la mise à jour.

Trouvez-vous des changements dans les nouveaux bêtas? Contactez-nous sur Twitter à @AppleInsider ou @Andrew_OSU, ou envoyez un courriel à Andrew à [email protected].