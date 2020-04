Apple publie le troisième développeur bêta de macOS 10.15.5, watchOS 6.2.5, tvOS 13.4.5

Apple en est maintenant à sa troisième série de versions bêta pour les développeurs, avec de nouvelles versions de macOS 10.15.5, tvOS 13.4.5 et watchOS 6.2.5 désormais disponibles pour les développeurs.

Les dernières versions peuvent être acquises auprès de l’Apple Developer Center pour les participants au programme Developer Beta, ainsi que via une mise à jour en direct du matériel déjà utilisé pour le logiciel beta. Les versions bêta publiques des versions développeur sont généralement publiées dans les quelques jours qui suivent leurs homologues et peuvent être acquises sur le site du programme logiciel Apple Beta.

Le troisième cycle comprenant les iOS 13.5 et iPadOS 13.5 renommés prend le relais des versions fournies par Apple le 15 avril. Le premier lot de versions a été publié le 31 mars pour iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5 et tvOS 13.4.5, tandis que la version de watchOS 6.2.5 est apparue le 1er avril.

Les notes de publication des versions n’ont pas encore fourni de détails sur les principales modifications apportées aux fonctionnalités de chaque système d’exploitation, au-delà de la première prise en charge de la notification d’exposition aux coronavirus dans la version bêta iOS 13.5 de mercredi, Apple ne conseillant autrement que les corrections de bugs et améliorations habituelles. Étant donné la numérotation des versions, ainsi que la proximité relative de la WWDC 2020, il est plausible qu’il s’agisse en grande partie d’une version de maintenance.

Seul, les crochets logiciels dans iOS 13.5 pour la notification d’exposition ne font rien par eux-mêmes et nécessitent une application pour la fonctionnalité, qui n’est pas disponible pour le moment.

L’examen des versions précédentes a révélé une option permettant aux abonnés d’Apple Music de partager ce qu’ils écoutent dans les histoires Facebook et Instagram.

AppleInsider et Apple lui-même recommandent fortement aux utilisateurs de ne pas installer les bêtas sur des appareils “critiques” ou principaux, car il existe une possibilité à distance de perte de données ou d’autres problèmes. Au lieu de cela, les testeurs doivent installer des bêtas sur des appareils secondaires ou non essentiels et s’assurer qu’il y a suffisamment de sauvegardes des données importantes avant la mise à jour.

Trouvez-vous des changements dans les nouveaux bêtas? Contactez-nous sur Twitter à @AppleInsider ou @Andrew_OSU, ou envoyez un courriel à Andrew à [email protected].