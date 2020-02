Apple publie les deuxièmes versions bêta publiques d’iOS 13.4, iPadOS 13.4

Revenant juste un jour après les dernières versions bêta des développeurs pour iOS 13.4 et iPadOS 13.4, Apple a fourni les deuxièmes contreparties bêta publiques, qui sont maintenant disponibles en téléchargement.

La deuxième vague de versions bêta publiques peut être récupérée sur le site Web du programme logiciel Apple Beta ceux qui se sont inscrits pour participer au programme de test. Les versions publiques suivent généralement peu de temps après leurs homologues bêta de développeur et sont généralement censées être fonctionnellement similaires aux versions de développeur.

Les premiers bêtas publics pour iOS 13.4 et iPadOS 13.4 sont apparus le 10 février, cinq jours après la publication des premiers bêtas pour développeurs. Le deuxième développeur de bêta a été publié mercredi.

dans les premières versions bêta, Apple a inclus un grand nombre de modifications, y compris le retour du partage de dossiers iCloud, une fonctionnalité qui a été promise pour inclusion dans iOS 13, mais a été supprimée juste avant sa sortie. Les autres améliorations incluent des options pour les développeurs d’offrir un seul achat d’application qui fonctionne sur l’ensemble de l’écosystème Apple, de nouveaux autocollants Memoji, des raccourcis clavier pour l’édition dans Photos sur l’iPad et des références à une nouvelle API appelée «CarKey»

AppleInsider et Apple lui-même recommandent fortement aux utilisateurs de ne pas installer les bêtas sur des appareils “critiques” ou principaux, car il existe une possibilité à distance de perte de données ou d’autres problèmes. Au lieu de cela, les testeurs doivent installer des bêtas sur des appareils secondaires ou non essentiels et s’assurer qu’il y a suffisamment de sauvegardes des données importantes avant la mise à jour.

