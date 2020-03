Apple publie les premières versions bêta de développeur d’iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5, tvOS 13.4.5, macOS Catalina 10.15.5

Une semaine après avoir terminé le dernier cycle de test bêta, Apple a relancé le processus une fois de plus, en émettant de nouveaux premiers bêtas pour iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5, tvOS 13.4.5 et macOS Catalina 10.15.5.

Les dernières versions peuvent être téléchargées par les développeurs dans le cadre du programme de test bêta via l’Apple Developer Center, ou en tant que mise à jour en direct pour le matériel utilisant déjà des versions bêta antérieures. Une version bêta publique des versions devrait bientôt arriver et sera disponible sur le site Web du programme logiciel Apple Beta.

La dernière série de bêtas pour iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4 et macOS 10.15.4 a été publiée le 18 mars et constituait le sixième cycle de tests dans cette itération. Apple a rendu public iOS 13.4, iPadOS 13.4, watchOS 6.2, tvOS 13.4 et macOS 10.15.4 le 24 mars.

Au moment de la publication, le contenu de chaque version bêta reste largement inconnu, avec des notes de version recommandant des «corrections de bugs et améliorations».

De plus, la numérotation des bêtas est très inhabituelle. À l’exception de macOS, les autres bêtas devraient ajouter le suffixe .1 aux numéros de version pour les révisions bêta typiques, ce qui rend la version 13.4.1 des bêtas iOS, iPadOS et tvOS. Il n’est actuellement pas clair pourquoi Apple a choisi de faire un tel saut majeur dans les numéros de version.

AppleInsider et Apple lui-même recommandent fortement aux utilisateurs de ne pas installer les bêtas sur des appareils “critiques” ou principaux, car il existe une possibilité à distance de perte de données ou d’autres problèmes. Au lieu de cela, les testeurs doivent installer des bêtas sur des appareils secondaires ou non essentiels et s’assurer qu’il y a suffisamment de sauvegardes des données importantes avant la mise à jour.

