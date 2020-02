Apple publie les premières versions bêta publiques d’iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4 [u]

Arrivant un peu moins d’une semaine après la version bêta du développeur, Apple a publié les premières versions de macOS 10.15.4, iOS 13.4 et iPadOS 13.4 aux participants à son programme de test public.

Les premières versions bêta publiques peuvent être récupérées sur le site Web du programme logiciel Apple Beta pour celles qui ont signé pour participer au programme de test. Les versions publiques suivent généralement peu de temps après leurs homologues bêta de développeur, bien que pour les versions majeures, pas généralement après la publication des versions initiales du développeur.

Apple a fourni les premières versions bêta de développeur d’iOS 13.4 et d’iPadOS 13.4 aux côtés de tvOS 13.4, watchOS 6.2 et macOS 10.15.4 le 5 février. Les versions bêta publiques pour tvOS et watchOS n’ont pas encore été publiées dans ce cycle.

Le contenu de la version publique devrait être en grande partie identique à la version bêta du développeur récemment publiée.

La première vague de bêtas pour iOS et iPadOS comprenait un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, y compris un retour du partage de dossiers iCloud, plus d’autocollants Memoji et des mises à jour relatives à la barre d’outils Mail, des raccourcis clavier dans l’application Photos, la fonctionnalité de partage familial de l’application TV, et CarPlay. Apple a également inclus des éléments de la “CarKey API” dans la construction, qui pourraient permettre à un iPhone d’être utilisé pour déverrouiller une voiture et retourner le moteur.

AppleInsider et Apple lui-même suggèrent fortement aux utilisateurs d’éviter d’installer des bêtas sur des appareils “critiques” ou principaux, en raison du risque de perte de données ou d’autres problèmes. Il est plutôt recommandé d’installer des bêtas sur des appareils secondaires ou non essentiels et de s’assurer qu’il y a suffisamment de sauvegardes des données importantes au préalable.

Trouvez-vous des changements dans les nouveaux bêtas? Contactez-nous sur Twitter à @AppleInsider ou @Andrew_OSU, ou envoyez un courriel à Andrew à [email protected].

Mise à jour: Quelques heures après avoir fourni les versions bêta publiques pour iOS et iPadOS, Apple a publié des versions bêta publiques pour macOS et tvOS.