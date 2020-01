Apple publie sa quatrième expérience «Shot on iPhone» mettant en vedette le feu et la glace

La dernière de la série occasionnelle d’Apple mettant en évidence les capacités de photographie et de vidéo de l’iPhone est «Experiments IV: Fire & Ice». C’est le premier à utiliser l’iPhone 11 Pro.

Trois clichés de la quatrième des “expériences” d’Apple en photographie et vidéo iPhone

Poursuivant la série d’expériences «Shot on iPhone» commencée en septembre 2018, Apple a maintenant publié sa quatrième vidéo. “Experiments IV: Fire & Ice” est également le premier à utiliser l’iPhone 11 Pro.

“Découvrez comment l’iPhone 11 Pro peut capturer des images incroyables d’éléments à leur plus extrême”, explique Apple sur sa chaîne YouTube.

Présentant le travail vidéo de Donghoon Jun et James Thornton d’Incite, la vidéo met en évidence les images et les fonctionnalités de haute qualité de l’iPhone 11 Pro telles que le ralenti. Aucune des images n’a été générée par ordinateur, il s’agit uniquement de photos rapprochées d’effets pratiques impliquant des flammes et de la glace.

Parallèlement à la nouvelle édition de 1’44 “, Apple a publié une vidéo en coulisses qui dure environ deux fois la longueur et détaille la façon dont les effets ont été produits.

Les expériences “Shot on iPhone” sont toutes prises en portrait plutôt qu’en paysage, et mettent généralement en vedette les mêmes photographes, Donghoon Jun et James Thornton. La toute première a été réalisée par Donghoon Jun et “Sean S.”, et comprenait un ralenti et une vidéo en accéléré filmée sur un iPhone XS.

Pour la deuxième expérience, publiée en janvier 2019, Donghoon Jun et James Thornton ont monté 32 appareils iPhone XR sur une plate-forme de temps de balle qui capture 360 ​​degrés de vue.

La troisième vidéo de la série, publiée en juin 2019, était consacrée à l’eau.

.