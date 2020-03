Apple publie ses quatrièmes versions bêta de macOS 10.15.4, iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4 [u]

Apple en est maintenant à sa quatrième série de versions bêta, fournissant aux participants de ses développeurs et de ses programmes bêta publics de nouvelles versions d’iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4 et macOS 10.15.4.

Les versions de chaque système d’exploitation peuvent être téléchargées à partir de l’Apple Developer Center par ceux qui participent au programme de test, ainsi que la possibilité d’effectuer une mise à jour logicielle en direct pour les appareils déjà inscrits au programme. Les versions bêta publiques de chaque développeur bêta ont été publiées un peu plus d’une heure plus tard et sont disponibles sur le site Web du programme logiciel Apple Beta.

Il s’agit du quatrième ensemble de versions bêta du développeur dans le cycle actuel, le troisième étant publié le 26 février, le second le 19 février et le premier le 5 février.

Au moment de la publication, une quatrième version bêta de watchOS 6.2 n’était pas disponible au téléchargement.

Pour les versions antérieures d’iOS et d’iPadOS 13.4, Apple a introduit un certain nombre de modifications, notamment le retour du partage de dossiers iCloud, des options permettant aux développeurs de vendre des applications macOS et iOS en un seul achat, des autocollants Memoji supplémentaires, une barre d’outils de messagerie mise à jour, des raccourcis clavier Photos , modifie le partage familial dans l’application TV, les nouveaux contrôles CarPlay et une invite d’autorisation d’accès à l’emplacement actualisée. Des éléments ont également été trouvés dans iOS faisant référence à une API CarKey, suggérant que l’iPhone ou l’Apple Watch peut être utilisé comme clé NFC pour verrouiller, déverrouiller ou démarrer une voiture.

Des références à un nouvel appareil Apple TV 4K ont été faites dans tvOS 13.4, y compris un nouveau numéro de modèle. Dans la deuxième version bêta de macOS 10.15.4, Apple a ajouté des paroles synchronisées dans le temps à Apple Music, une fonctionnalité qui était auparavant apparue dans la version iOS de l’application.

AppleInsider et Apple suggèrent fortement aux utilisateurs d’éviter d’installer des bêtas sur des appareils “critiques” ou principaux, en raison du risque de perte de données ou d’autres problèmes. Au lieu de cela, la recommandation est d’installer des bêtas sur des appareils secondaires ou non essentiels, et de s’assurer qu’il y a suffisamment de sauvegardes de données importantes avant d’apporter des modifications majeures.

Mise à jour:Un peu plus d’une heure après la publication des versions bêta du développeur, Apple a sorti les versions bêta publiques.

