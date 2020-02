Apple publie une nouvelle annonce Apple Arcade «Un nouveau monde pour jouer» sur YouTube

La nouvelle publicité Apple Arcade «Un nouveau monde pour jouer» met en évidence l’attrait du service pour tous les âges et la façon dont il est disponible dans le monde entier sur tous les appareils Apple.

Toujours de la promotion YouTube “Un nouveau monde pour jouer” pour Apple Arcade

Après sa prise de contrôle du site Web principal d’Apple dimanche, Apple Arcade fait désormais également l’objet d’une nouvelle annonce qui a été publiée sur YouTube. “Un nouveau monde dans lequel jouer”, est une promotion de 68 secondes qui défend l’attrait et la disponibilité d’Apple Arcade.

Il propose une combinaison d’utilisateurs jouant à des jeux partout dans le monde, ainsi que des personnages sélectionnés de ces jeux. Les utilisateurs réels et les personnages de gameplay sont représentés comme chantant la chanson à succès de Dean Martin des années 1960, “Bienvenue dans mon monde.”

Au total, sept jeux sont présentés, et à l’exception de “Little Orpheus”, tous ont déjà eu leurs propres bandes-annonces Apple Arcade uniques sur YouTube.

En séquence, la nouvelle annonce présente “Oceanhorn 2: les chevaliers du royaume perdu”, “Skate City”, “Little Orpheus”, “What the Golf”, “Lego Brawls”, “Shinsekai: Into the Depths” et “Ultimate”. Rivals: The Rink. “