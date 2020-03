Apple rappelle aux utilisateurs les romans et les livres audio gratuits dans l’application Livres

Apple fait la promotion d’Apple Books comme source de divertissement pour ceux qui s’auto-isolent en raison du coronavirus, avec une notification pour son application Books rappelant aux utilisateurs la collection de livres et de livres audio gratuits proposés dans l’application.

La notification, intitulée “Profitez d’un bon livre, sur nous”, invite les utilisateurs à explorer le contenu gratuit disponible dans l’application Livres sur leur iPhone ou iPad. Apple souligne également que l’application comprend également des “livres à lire pour les enfants, des mystères confortables et des livres audio pour toute la famille”.

Apple Books a des sections dédiées aux offres spéciales et aux livres gratuits, ainsi qu’un “Top Free Chart” pour les livres fournis sur le service sans frais pour l’utilisateur. Selon le marché, Apple propose également des titres classiques, notamment des œuvres de Lewis Caroll, Jane Austen et Shakespeare.

Le contenu gratuit s’applique également aux livres audio, qui aux États-Unis incluent des titres comme Winnie the Pooh, Lock and Key et Rise of the Dragons.

Bien que les sections soient disponibles depuis un certain temps, la promotion est opportune étant donné la pandémie mondiale du coronavirus. Tout au long des mois de février et mars, les gouvernements du monde entier ont demandé aux gens de rester chez eux pour prévenir la propagation des maladies, une tendance qui a poussé les gens à vouloir plus de sources de divertissement disponibles sur Internet.

Pour répondre à la demande, les développeurs d’applications et d’autres producteurs de contenu se sont intensifiés et ont offert des jeux et du contenu gratuits à la consommation d’un public captif.

La hausse du travail à domicile et de la consommation de contenu a également entraîné une augmentation des ventes de tablettes en Chine, une tendance qui devrait se révéler dans d’autres pays à mesure que le virus continue de se propager.

AppleInsder a compilé une liste des dernières offres iPad, avec certains modèles en vente pour aussi peu que 279 $.