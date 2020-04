Apple recherche un combo trackpad et gestuelle pour contrôler la RA

Plutôt que de tenter de manipuler des objets AR à l’aide de gants ou d’un contrôleur de jeu, un périphérique comme un trackpad pourrait permettre aux utilisateurs de sélectionner et de manipuler ce qu’ils voient devant eux.

Les quatre images en haut sont censées être affichées en AR, tandis que le périphérique de style trackpad en bas est physique que l’utilisateur peut contrôler

Parallèlement aux casques comme les lunettes Apple qui permettent aux utilisateurs de voir la réalité augmentée, il est nécessaire d’interagir et de manipuler des objets virtuels. Cela est souvent fait par l’utilisateur qui doit également porter un type de gant, mais Apple cherche à créer une surface physique capable de détecter le toucher. Il envisage un grand trackpad pour contrôler les environnements générés par ordinateur (CGR) via ARKit.

«Les environnements CGR sont des environnements dans lesquels certains objets affichés pour la visualisation d’un utilisateur sont générés par un ordinateur», explique Apple dans le brevet américain n ° 20200104025, appelé «Détection tactile à distance activée par un périphérique».

“Un utilisateur peut interagir avec ces objets virtuels en activant des boutons matériels ou en touchant du matériel tactile”, poursuit-il. “Cependant, de telles techniques d’interaction avec des objets virtuels peuvent être lourdes et non intuitives pour un utilisateur.”

Les solutions proposées par Apple incluent une variété de «techniques de détection tactile à distance utilisant un système de plusieurs appareils», mais le principe est un «périphérique qui est placé sur une surface physique telle que le dessus d’une table».

Alors qu’un casque montre à un utilisateur une image composite du monde réel qui l’entoure, y compris cet appareil de style trackpad, il peut également afficher des objets virtuels. Tout comme avec un trackpad et un écran sur un MacBook Pro, l’utilisateur peut regarder l’objet virtuel pendant que ses doigts effectuent des gestes tactiles sur le trackpad.

Une caméra dans le casque peut localiser le trackpad et, combinée avec la surface tactile de cet appareil, calculer les objets virtuels que l’utilisateur tente de manipuler.

Les dessins du brevet montrent un utilisateur sélectionnant parmi un choix d’images en appuyant sur une partie correspondante du tampon. Ils montrent à l’utilisateur la rotation ou le redimensionnement d’objets à l’aide de gestes et de mouvements tactiles familiers.

La plupart des brevets décrivent des méthodes d’enregistrement des touches et d’affichage de l’AR composite et de l’image réelle. Une partie de ce dernier suggère d’utiliser des hologrammes projetés sur des surfaces.

La clé de la demande de brevet, cependant, est de savoir comment l’utilisation du périphérique de type trackpad peut changer en fonction des images AR présentées et de la position du périphérique par rapport à l’utilisateur. La combinaison du trackpad et du casque travaillant ensemble signifie que l’utilisateur peut être invité à repositionner le périphérique tactile périphérique.

“Pour un fonctionnement optimal, le périphérique peut demander un espace supplémentaire à proximité ou autour de lui de sorte que le ou les capteurs de la caméra soient exempts d’occlusions (par exemple, des obstructions)”, dit-il. Un message d’erreur peut être affiché dans le casque et effacé par l’utilisateur en déplaçant le trackpad dans une meilleure position.

Le message supérieur est une erreur affichée sur le casque AR de l’utilisateur, et est effacé par l’utilisateur en déplaçant le périphérique de type trackpad vers une meilleure position

Cela signifie principalement être en vue de la caméra du casque et non masqué par d’autres éléments, mais cela peut aussi être aussi précis que d’exiger que l’appareil soit tourné d’une certaine manière.

“Dans certains modes de réalisation, l’ensemble des conditions de fonctionnement comprend une exigence selon laquelle le dispositif périphérique doit être dans une orientation appropriée (par exemple, une surface du dispositif périphérique est approximativement parallèle par rapport au sol, est horizontale, verticale, etc.)” conclut-il.

Le brevet est attribué à quatre inventeurs, Samuel L. Iglesias, Devin W. Chalmers, Rhit Sethi et Lejing Wang. Ce dernier a récemment été crédité d’un brevet similaire concernant la manipulation précise des objets réels et virtuels, tandis que Chalmers est répertorié sur celui d’avoir des assistants numériques guidant les utilisateurs à travers la réalité augmentée et la réalité virtuelle.