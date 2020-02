Apple recherche un iPhone tout en verre avec un écran tactile enveloppant

Une nouvelle recherche d’Apple décrit un iPhone tout en verre qui peut afficher des informations, des icônes et des images sur n’importe quelle surface, avec l’ensemble de l’appareil tactile.

Détail d’un dessin de brevet. Notez comment le papier peint s’étire sur le côté et les bords affichent des commandes tactiles ou des données de type complication

Les jours où vous devez tenir un iPhone verticalement pour faire fonctionner Face ID peuvent être numérotés. Il en va de même de l’idée de tenir le téléphone dans le bon sens, car un nouveau brevet d’Apple décrit un iPhone qui n’a guère besoin ni même d’indication d’une orientation correcte.

«Electronic Device with Glass Enclosure», brevet américain n ° 20200057525, décrit un iPhone qui comprend «un boîtier en verre à six faces».

Il est toujours vrai qu’une façade ou “au moins une partie du premier côté majeur du boîtier à six faces” affichera la plupart des commandes et affichera la plupart des applications.

«De manière conventionnelle, le verre a été utilisé dans de tels appareils pour fournir une fenêtre transparente sur un écran tactile à l’avant de l’appareil», explique le brevet. “Cependant, les appareils électroniques dont les boîtiers utilisent du verre pour définir plusieurs côtés de l’enceinte sont décrits ici. Dans de tels cas, l’enceinte peut sembler transparente et tactile, de sorte que l’enceinte entière peut sembler être formée d’un seul morceau de verre (même s’il peut être formé de plusieurs morceaux séparés attachés ensemble). “

En plus de cet avantage esthétique d’un iPhone apparemment sans soudure, tout le verre peut être fonctionnel.

“Les boîtiers dont le verre définit plusieurs côtés du boîtier peuvent faciliter ou permettre de nombreuses fonctions et utilisations supplémentaires qui ne sont pas réalisées avec les boîtiers conventionnels”, poursuit-il. “Par exemple, les dos et les côtés en verre peuvent être transparents, ce qui permet au dispositif électronique d’inclure des affichages supplémentaires qui sont visibles à travers les côtés et / ou l’arrière. sensible à la force à l’aide de systèmes de détection tactile et / ou de force, transformant efficacement les surfaces latérales et arrière en dispositifs d’entrée supplémentaires ou surfaces avec lesquelles un utilisateur peut interagir pour contrôler le dispositif électronique. “

Cela pourrait signifier remplacer le commutateur de mise en sourdine du matériel, le bouton de veille / veille ou les commandes de volume par des zones de détection tactile. Apple pourrait utiliser une détection de force pour permettre aux utilisateurs de presser un iPhone, lui disant peut-être ainsi d’envoyer un appel à la messagerie vocale.

À partir des dessins inclus avec le brevet, Apple envisage également d’utiliser les bords du téléphone pour afficher des informations. Il pourrait y avoir des icônes semblables à des applications sur le qui donnent un accès direct au mode avion ou au Wi-Fi.

Les exemples présentés incluent des complications de type Apple Watch telles que des relevés de la météo actuelle ou des données de défilement à partir de l’application Stocks.

Remarquez à quel point les bords ou les “côtés périphériques” sont délibérément indistincts, car Apple veut créer un appareil transparent sans distraction

Apple montre du papier peint qui s’étend de l’avant et des côtés, montrant un effilement arrondi plutôt qu’un bord distinct de l’appareil. Cependant, Apple fait la distinction entre ces bords, appelant les côtés, le haut et le bas de l’appareil “côtés périphériques”.

“[Multiple glass sides] peut afficher des sorties graphiques (par exemple, des images, des vidéos, etc.) qui s’étendent sur plusieurs écrans et côtés de l’appareil “, explique Apple.” Par exemple, une seule sortie graphique affichée (par exemple, image, interface utilisateur, etc.) peut se terminer ou s’étendent sur un côté avant, un ou plusieurs côtés périphériques et un côté arrière du dispositif, contribuant ainsi à l’aspect unifié des multiples côtés.

Les côtés étant au moins partiellement tactiles, “icônes [may be allowed] pour se déplacer sur plusieurs surfaces lors du balayage, et peut même … apparaître comme une interface utilisateur en forme de ruban qui s’enroule autour de l’appareil “, explique Apple.

L’idée est de s’éloigner de la notion d’avant, d’arrière et de côtés, et au lieu de cela “de minimiser ces distinctions pour former une région d’affichage fonctionnellement et visuellement unifiée qui s’étend sur plusieurs surfaces”.

Christopher D. Prest d’Apple et Peter N. Russell-Clarke sont reconnus comme inventeurs. Prest est nommé dans plus de 130 brevets antérieurs, y compris de nombreux brevets apparentés tels que «Systèmes de fixation et d’étanchéité en verre» et «Structures de flexion de la lumière à plusieurs éléments pour minimiser les bordures d’affichage».

De même, Russell-Clarke possède plus de 30 brevets antérieurs, y compris des “boîtiers d’appareils en verre” et “du verre opaque et transparent fondu pour appareil photo ou fenêtre d’affichage”.

Ce brevet fait suite à celui de novembre 2019 qui décrivait également un iPhone enveloppant, bien que de conception quelque peu différente. La société a également étudié les composants flexibles, ainsi que les éventuels écrans pliants.