Apple recherche un son de type HomePod pour le futur MacBook Pro

Apple pourrait manipuler les haut-parleurs traditionnels pour créer un son qui semble provenir d’ailleurs, comme celui d’un utilisateur de MacBook plutôt que du clavier, pour offrir une meilleure expérience audio.

Apple continue de travailler à l’amélioration de la qualité sonore des haut-parleurs, en particulier ceux des ordinateurs portables MacBook Pro ou similaires. Dans un nouveau dépôt de brevet, la société décrit comment une piste audio peut être traitée de telle sorte qu’elle semble provenir «ailleurs dans un espace extérieur intérieur [rather] que directement à partir d’un haut-parleur “.

“Le traitement du signal audio pour l’acoustique virtuelle peut grandement améliorer un film, un sport même, un jeu vidéo ou une autre expérience de visionnage d’écran, ajoutant au sentiment” d’être là “”, explique Apple dans la demande de brevet américain numéro 10 524 080, intitulée “Système son virtuel éloigné d’un auditeur utilisant un annulateur de diaphonie. “

“Divers algorithmes de traitement audio connus, exécutés par des processeurs numériques, modifient un ou plusieurs signaux audio numériques enregistrés, synthétisés, mixés ou autrement produits”, poursuit-il, de manière à positionner une source virtuelle selon une modélisation basée sur perception humaine du son, y compris le rôle de l’acoustique de l’oreille, d’autres surfaces réfléchissantes et absorbantes, la distance et l’angle de source, et d’autres facteurs. “

Détail d’un brevet montrant une partie de la façon dont l’audio peut être fait pour sembler entourer l’utilisateur

Alors que la majorité de la documentation décrit les haut-parleurs d’un ordinateur portable, Apple affirme que ce brevet couvre le son virtuel de n’importe quelle source audio, y compris les écouteurs.

“Dans le cas d’un casque, des signaux audio spécialement traités (rendu binaural) sont envoyés aux oreilles gauche et droite d’un auditeur sans la diaphonie qui est inévitablement reçue par les oreilles lors de l’écoute de haut-parleurs stéréo”, dit-il.

Apple dit qu’en utilisant «l’annulation des ondes sonores dans l’air entourant l’auditeur», l’audio peut être contrôlé.

“Pour les téléspectateurs et les auditeurs qui préfèrent les haut-parleurs, par exemple ceux qui peuvent être intégrés dans un ordinateur portable, un annuleur de diaphonie est utilisé dans certains systèmes acoustiques virtuels pour produire des sons à partir de plusieurs haut-parleurs de telle sorte que, par exemple, un signal audio” gauche ” est principalement entendu uniquement à l’oreille gauche de l’auditeur, et un signal audio «droit» est principalement entendu uniquement à l’oreille droite de l’auditeur », dit-il.

“Cela permet aux signaux audio gauche et droit de contenir des repères spatiaux qui permettent à un son virtuel d’être” positionné “à un emplacement souhaité entre les haut-parleurs.”

Détail du brevet montrant l’audio direct et réfléchi des haut-parleurs

Les six inventeurs crédités de ce travail ont entre eux près de 50 brevets antérieurs dans des domaines connexes, principalement pour Apple mais aussi pour Sennheiser Electronics. Martin E. Johnson a à lui seul 38 brevets antérieurs, allant de la “correction de contenu audio inconnu” à la “Méthode et aparatis pour estimer la distance des locuteurs”.

Ce dernier brevet, déposé le 31 décembre 2019, fait suite à deux de novembre qui visent à convertir des écouteurs en haut-parleurs et à offrir une meilleure isolation acoustique.

Apple a également récemment déposé un brevet pour des écouteurs capables de détecter l’oreille sur laquelle ils ont été placés, ce qui affecterait la manière dont les canaux audio gauche et droit seraient acheminés.

.