Apple refuse la demande de Barr de déverrouiller les iPhones du tireur de Pensacola

Apple a rejeté lundi une demande publique du procureur général des États-Unis, Bill Barr, de déverrouiller les iPhones appartenant à un cadet de l’Air Force saoudienne accusé d’avoir tué trois personnes dans une base navale de Pensacola, en Floride. “dans l’enquête.

Dans une déclaration publiée à Input tard dans la journée, Apple a réfuté la caractérisation de Barr de la situation à Pensacola, affirmant qu’elle avait répondu à toutes les demandes des forces de l’ordre de son mieux. La société a promis de continuer à fournir une assistance à l’opération du Federal Bureau of Investigation à mesure que l’affaire évolue.

“Nous rejetons l’idée selon laquelle Apple n’a pas fourni d’assistance substantielle dans l’enquête Pensacola. Nos réponses à leurs nombreuses demandes depuis l’attaque ont été opportunes, approfondies et se poursuivent”, a déclaré Apple.

Plus tôt dans la journée, Barr a fait pression sur Apple avec un appel public à l’aide pour l’extraction des données de deux iPhones appartenant à Mohammed Saeed Alshamrani. Alshamrani est soupçonné d’avoir abattu trois marins et blessé huit autres lors d’une attaque à la Naval Air Station en décembre. Les enquêteurs ont demandé à Apple de “déverrouiller” les combinés dans une lettre à l’entreprise la semaine dernière.

Déclaration complète d’Apple:

Nous avons été bouleversés d’apprendre la tragique attaque terroriste perpétrée contre des membres des forces armées américaines à la Naval Air Station de Pensacola, en Floride, le 6 décembre. Nous avons le plus grand respect pour l’application de la loi et travaillons régulièrement avec la police à travers le pays sur leurs enquêtes. Lorsque les forces de l’ordre demandent notre assistance, nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour leur fournir les informations dont nous disposons.

Nous rejetons l’idée selon laquelle Apple n’a pas fourni d’assistance substantielle dans l’enquête Pensacola. Nos réponses à leurs nombreuses demandes depuis l’attaque ont été opportunes, approfondies et se poursuivent.

Quelques heures après la première demande du FBI, le 6 décembre, nous avons produit une grande variété d’informations associées à l’enquête. Du 7 au 14 décembre, nous avons reçu six demandes légales supplémentaires et en réponse, nous avons fourni des informations, notamment des sauvegardes iCloud, des informations de compte et des données transactionnelles pour plusieurs comptes.

Nous avons répondu à chaque demande rapidement, souvent en quelques heures, en partageant des informations avec les bureaux du FBI à Jacksonville, Pensacola et New York. Les requêtes ont donné lieu à de nombreux gigaoctets d’informations que nous avons remis aux enquêteurs. Dans tous les cas, nous avons répondu avec toutes les informations que nous avions.

Le FBI ne nous a informés que le 6 janvier qu’ils avaient besoin d’une assistance supplémentaire – un mois après l’attaque. Ce n’est qu’alors que nous avons appris l’existence d’un deuxième iPhone associé à l’enquête et l’incapacité du FBI à accéder à l’un ou l’autre iPhone. Ce n’est que le 8 janvier que nous avons reçu une citation à comparaître pour des informations relatives au deuxième iPhone, auxquelles nous avons répondu en quelques heures. La sensibilisation précoce est essentielle pour accéder à l’information et trouver des options supplémentaires.

Nous continuons de travailler avec le FBI et nos équipes d’ingénierie ont récemment reçu un appel pour fournir une assistance technique supplémentaire. Apple a beaucoup de respect pour le travail du Bureau, et nous travaillerons sans relâche pour les aider à enquêter sur cette attaque tragique contre notre nation.

Nous avons toujours soutenu qu’il n’y a pas de porte dérobée juste pour les bons. Les portes dérobées peuvent également être exploitées par ceux qui menacent notre sécurité nationale et la sécurité des données de nos clients. Aujourd’hui, les forces de l’ordre ont accès à plus de données que jamais auparavant, de sorte que les Américains n’ont pas à choisir entre affaiblir le chiffrement et résoudre les enquêtes. Nous pensons que le chiffrement est essentiel pour protéger notre pays et les données de nos utilisateurs.