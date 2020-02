Apple rejoint Microsoft, Samsung et Intel dans l’alliance de sécurité FIDO

Apple est maintenant membre de l’alliance FIDO, un organisme qui vise à accroître la sécurité des utilisateurs tout en réduisant la dépendance à l’égard des mots de passe. C’est l’une des dernières grandes entreprises technologiques à se joindre.

Apple a maintenant rejoint l’Alliance FIDO ou “Fast Identity Online”, plusieurs années après des concurrents tels que Microsoft, Samsung, Intel et Google. FIDO est soucieux de favoriser et de promouvoir une plus grande sécurité pour les utilisateurs, et en particulier en utilisant la technologie d’authentification telle que les capteurs biométriques plutôt que les mots de passe.

FIDO a été créée en juillet 2012 par un petit groupe de sociétés, dont PayPal et Lenovo. Ses spécifications ouvertes exigeaient des systèmes d’authentification allant des scanners d’empreintes digitales et d’iris, ainsi que des clés de sécurité matérielles. Microsoft est devenu membre en décembre 2013, tandis que Samsung a rejoint en avril 2014 en même temps qu’annoncer sa mise en œuvre des spécifications FIDO dans le Galaxy S5.

Apple n’a pas commenté son adhésion à l’alliance maintenant, ni pourquoi elle est restée en dehors de celle-ci pendant huit ans. Cependant, Apple a popularisé des systèmes de type FIDO tels que Touch ID et Face ID.

Plus récemment, la création par Apple de la puce T2, et donc d’une enclave sécurisée, signifie que les iPhones eux-mêmes sont suffisamment sécurisés pour être utilisés comme clés de sécurité matérielle.

Utiliser une clé matérielle avec un iPhone

En janvier 2020, Google a mis à jour son application Smart Lock pour permettre à ce logiciel fonctionnant sur un iPhone de remplacer le matériel supplémentaire précédemment requis pour produire une clé d’authentification à deux facteurs.

Ces clés de connexion matérielle ont été facilitées par un accord de mars 2019 entre le World Wide Web Consortium et la FIDO Alliance pour certifier WebAuthn en tant que norme officielle. Safari et d’autres navigateurs utilisent WebAuthn pour l’authentification.