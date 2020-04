Apple remporte le procès et prétend qu’il a “ cassé ” FaceTime sur les anciens iPhones

Un tribunal de Floride a rejeté lundi une action en justice contre les consommateurs qui alléguait qu’Apple avait délibérément “cassé” la fonction FaceTime sur les modèles d’iPhone 4 et 4S dans une supposée mesure de réduction des coûts, jugeant que la plainte était frappée de prescription.

Selon un jugement rendu par le juge du tribunal de district américain Raag Singhal, les plaignants dans l’affaire ont soulevé des “arguments intéressants” concernant l’intrusion à Chattel et les pratiques commerciales trompeuses et déloyales de la Floride, mais n’ont pas respecté les exigences relatives à l’actualité. Plus précisément, les plaignants ont eu plusieurs occasions de porter plainte contre Apple, mais ont attendu jusqu’en août 2019 pour déposer une plainte.

Lors de ses débuts en 2010, FaceTime a connecté deux appareils iPhone 4 alors actuels à l’aide d’une technologie de backend spécialisée. À l’époque, Apple avait intégré deux méthodes de transfert pour transférer les données audio et vidéo, la première étant une connexion directe d’égal à égal et une deuxième “méthode de relais” qui s’appuyait sur des serveurs tiers pour faire de même. Étant donné que les appels FaceTime relayés étaient acheminés via des services tiers gérés par Akamai, ils étaient plus coûteux que leurs homologues peer-to-peer.

La solution initiale fonctionnait bien pour Apple jusqu’à ce que la technologie peer-to-peer de la société contrevienne aux brevets détenus par VirentX. Apple étant contraint de cesser d’utiliser ses protocoles de connectivité directe, les connexions FaceTime ont été transférées vers des méthodes de relais qui ont commencé à coûter des millions de dollars au géant de la technologie en frais de serveur.

Apple a finalement développé une nouvelle technologie peer-to-peer qui a été introduite avec iOS 7 en 2013. Cependant, les utilisateurs avec des combinés plus anciens comme l’iPhone 4 et 4s n’étaient apparemment pas disposés à mettre à niveau à partir d’iOS 6 sur les rapports que le nouveau système d’exploitation a causé des problèmes avec l’héritage dispositifs.

Comme l’ont soutenu les plaignants, Apple aurait conçu un plan pour forcer tous les utilisateurs à iOS 7 dans le but d’économiser des millions de dollars sur les coûts du serveur Akamai. Un soi-disant “FaceTime Break” aurait été implémenté le 16 avril 2014, Apple accusant la soudaine incompatibilité d’un bug, affirme le procès.

Selon le costume, les propriétaires de matériel iPhone plus ancien se sont vu offrir trois choix: rester sur iOS 6 sans accès à FaceTime; mettre à jour vers iOS 7 et faire face à une dégradation potentielle des performances; ou achetez un nouvel iPhone capable d’exécuter le nouveau système d’exploitation sans effet néfaste.

Comme indiqué dans la décision d’hier, les plaignants ont eu la possibilité de se renseigner sur l’interruption de FaceTime et, par conséquent, d’intenter une action en justice, bien avant la date citée du 9 mai 2016. Les problèmes ont été “soigneusement documentés” dans divers rapports des médias peu de temps après iOS 7 a vu libérez en 2013 la décision lit. De plus, lorsque les transcriptions de l’affaire VirnetX sont devenues publiques en mai 2016, les plaignants n’ont pas intenté de poursuite en Floride jusqu’au 28 août 2019.

“Ici, le demandeur soulève des arguments intéressants concernant l’intrusion à Chattel et FDUTPA. Le tribunal n’a pas besoin de se prononcer sur le bien-fondé de ces allégations, cependant, parce que la position d’Apple sur le statut d’Iimitations est déterminante”, écrit le juge Singhal dans sa décision.

L’affaire de Floride, aujourd’hui rejetée, reflétait une action presque identique déposée en Californie en 2017. Apple a finalement accepté de régler l’affaire en Californie en février.