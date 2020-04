Apple répond aux préoccupations du Sénat concernant la confidentialité de l’application COVID-19

Apple a répondu la semaine dernière à une lettre de plusieurs sénateurs démocrates qui se renseignaient sur les politiques de confidentialité des données des outils de filtrage COVID-19 de la société.

L’application COVID-19 d’Apple. Crédits: Apple

Le 3 avril, les sénateurs Bob Menendez, Kamala Harris, Cory Booker et Richard Blumenthal, dans une lettre adressée au PDG d’Apple, Tim Cook, se sont inquiétés de la façon dont les données confidentielles sur la santé sont traitées dans l’application et le site Web d’Apple sur les coronavirus.

Dans une lettre datée de jeudi, Timothy Powderly, directeur principal des affaires gouvernementales d’Apple, a répondu à certaines de ces questions et décrit les protections de la vie privée intégrées à l’application de dépistage COVID-19 et au site Web. L’application et le site Web ont été créés en partenariat avec le CDC, la FEMA et le White House Coronavirus Task Force.

Par exemple, Apple dit qu’il ne recueille aucune information autre que l’utilisation des applications et les données de plantage non identifiables personnellement. Ces données ne sont ensuite conservées que le temps nécessaire pour “soutenir le fonctionnement du site Web et de l’application COVID-19”. Il s’est également engagé à ne pas partager ou revendre les données collectées avec des tiers, ou à les utiliser à des fins commerciales.

Étant donné que les utilisateurs finaux sont ceux qui saisissent des données dans les systèmes, les outils ne sont pas régis par les directives HIPAA. Toutes les données saisies par l’utilisateur envoyées via le portail sont cryptées pendant le transport. Apple a également déclaré que l’application et le site Web sont accessibles aux personnes handicapées.

Dans la lettre, Apple a ajouté qu’il “s’appuyait sur ses ressources techniques et cliniques” pour développer les outils à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Bloomberg a rendu compte de la réponse d’Apple plus tôt dans la journée.

L’application et le site Web Apple COVID-19 ont été lancés fin mars et contiennent des outils qui permettent aux utilisateurs d’évaluer le risque, les symptômes et les expositions récentes des coronavirus. L’application a été mise à jour jeudi avec un nouveau portail de directives de l’État, ainsi que des conseils d’autosoins et d’urgence.