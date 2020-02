Apple résout la fatigue de l’écran pliable de l’iPhone avec un plus grand rayon de courbure

Apple continue d’étudier la possibilité de créer un iPhone pliable, un équipé d’une charnière qui permet à un écran flexible d’être suffisamment plié pour que le smartphone se plie, mais empêchant l’écran de développer un pli.

Le Samsung Galaxy Fold

La tendance actuelle dans les smartphones est l’ajout d’un écran flexible et de sections mobiles, comme en témoignent les modèles de Samsung comme le Fold et un autre appareil rumeur. Tout en produisant un smartphone en premier lieu est un énorme exploit d’ingénierie en premier lieu, en créer un où l’unité entière peut se plier est une perspective beaucoup plus difficile, en raison de l’affichage.

Même dans les cas où un smartphone comprend un écran flexible, il y a des limites à la mesure dans laquelle vous pouvez plier un matériau avant qu’il ne se plisse comme du papier. Pour les écrans en particulier, les plis peuvent faire apparaître l’écran inesthétique avec des sections supplémentaires bosselées, tandis que les plis peuvent fatiguer l’écran et le faire craquer ou se casser avec le temps.

Dans un brevet publié mardi par le US Patent and Trademark Office intitulé “Appareils électroniques avec écrans et charnières flexibles”, Apple suggère la conception d’un appareil mobile qui comprend un écran flexible dans un boîtier pliable. À la base se trouve le concept de permettre à un écran flexible d’être suffisamment plié pour faire plier l’appareil en deux, mais de le faire de manière à protéger l’écran.

La solution d’Apple est qu’il doit courber l’écran d’une certaine manière, en particulier en permettant à la section centrale de s’incliner légèrement vers l’extérieur avant de faire la courbe. Ce faisant, cela peut permettre aux sections principales et aux bords de l’écran éloignés de la zone incurvée de se rapprocher le plus possible, tout en permettant à la section de flexion de le faire à un rayon élargi, minimisant les contraintes.

Une illustration de la façon dont l’écran peut être plié, tout en permettant au coude de s’incliner légèrement pour lui donner un plus grand rayon

Pour ce faire, Apple propose un mécanisme de charnière qui permet à l’écran d’être soutenu par le boîtier principal, plat et maintenu dans un état plan. Lors du pliage, le mécanisme de charnière fait tourner simultanément les éléments du boîtier autour de la section où se trouve le coude, pour que le dispositif apparaisse propre et bien rangé.

À l’intérieur, la charnière gère le mouvement de l’écran pour s’incliner au niveau de la charnière, en utilisant une section vide pour donner à l’écran l’espace dont il a besoin pour la courbe de courbure agrandie. Un agencement de crémaillère et d’engrenage peut être utilisé pour maintenir les distances du boîtier et de l’affichage de chaque élément plié dans les zones statiques, ainsi que pour imposer le rayon de courbure souhaité.

L’utilisation d’un vide offre la possibilité que l’affichage ne soit pas correctement pris en charge dans la zone de pliage lorsque l’appareil est ouvert, mais Apple a de nouveau une solution. Lorsqu’ils sont dépliés, les rabats rétractables peuvent être étendus à l’intérieur pour soutenir l’écran, de sorte que les pressions des doigts n’affecteront pas la position de l’écran et ne le fatigueront pas plus que nécessaire pour une utilisation normale.

Un exemple de mécanisme utilisé pour maintenir l’intégrité de l’écran lorsque l’appareil est plié

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien que l’existence d’un dépôt de brevet indique des domaines d’intérêt pour les efforts de recherche et développement de l’entreprise, elle ne garantit pas qu’un futur produit ou service utilisera du tout les concepts décrits.

C’est loin d’être la première fois qu’Apple envisage l’idée d’utiliser un écran flexible, de nombreux dépôts au fil des ans indiquant que c’est un domaine d’intérêt pour l’entreprise. En 2018, il a obtenu un brevet pour les appareils électroniques avec des affichages flexibles de même titre qui expliquaient comment un écran peut avoir plusieurs éléments pour aider au pliage, tels que des creux dans le matériau protégeant la couche d’affichage faits de rainures remplies par d’autres matériaux flexibles.

Il a également exploré la possibilité de créer un appareil plus grand avec un écran qui se plie en zigzag, des écrans enveloppants, des téléphones pliables qui pourraient s’accrocher aux vêtements et même un système de chauffage pour réchauffer la section pliée de l’écran par temps froid. pour minimiser les dommages.