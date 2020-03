Apple restreint les voyages en Corée du Sud et en Italie en raison d’un coronavirus

Apple impose des restrictions sur les voyages des employés en Italie et en Corée du Sud après que des cas de COVID-19 ont explosé dans ces pays.

Apple restreint les voyages des employés dans deux pays qui ont récemment connu des pics de COVID-19.

Dans une note interne envoyée aux employés mardi et vue par Bloomberg, Apple a également instauré des politiques plus spécifiques concernant les voyages en Corée du Sud et en Italie. Cette décision intervient après une augmentation rapide des cas de virus dans les deux pays.

Actuellement, les employés ne sont autorisés à voyager dans ces pays que pour des raisons critiques et doivent demander l’approbation d’un vice-président de l’entreprise. Apple a également demandé aux employés de travailler avec la direction pour retarder le voyage ou d’utiliser des réunions virtuelles comme alternative.

La note indique que “tout employé malade, en particulier toute personne qui a de la fièvre ou une toux sévère, devrait prendre un congé de maladie jusqu’à ce qu’il soit complètement rétabli”. Il demande aux autres employés de se laver les mains, de se couvrir la bouche en toussant et d’éviter de toucher leur visage.

Bien qu’Apple ait relativement peu de fournisseurs en Italie, elle travaille avec plusieurs partenaires d’approvisionnement importants en Corée du Sud. Une de ces sociétés, LG Innotek, a fermé dimanche une usine de modules de caméras après que l’un de ses employés eut été testé positif au nouveau coronavirus.

Cependant, aucun magasin Apple Store n’a été fermé en Corée du Sud ou en Italie.

La société Cupertino a précédemment mis en place des restrictions sur les déplacements des employés en Chine. Parallèlement à une chaîne d’approvisionnement grondée, Apple a également été contraint de fermer l’ensemble de ses 42 bureaux et magasins de détail dans le pays.

Tous les bureaux d’Apple et plus de la moitié de ses magasins de détail en Chine ont été rouverts, tandis que la chaîne d’approvisionnement de la société revient lentement à pleine vitesse. Apple a également envoyé des colis de soins aux employés bloqués en Chine en raison de restrictions de voyage.

Vendredi, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la Chine maîtrisait l’épidémie de COVID-19 et a ajouté que la position d’Apple est toujours “fondamentalement solide” face à la crise.

En plus des restrictions de voyage, la note de service décrit également les «protocoles de nettoyage en profondeur» d’Apple, qui sont en vigueur dans les navettes, magasins et bureaux de l’entreprise. Cela comprend, entre autres, des bouteilles de désinfectant pour les mains à l’avant des magasins Apple.