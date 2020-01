Apple révèle les dates de sortie de ‘Amazing Stories’, ‘Home’, ‘Trying’

Apple a fourni les premières vraies informations sur «Defending Jacob» et «Central Park» et a révélé les dates de sortie début 2020 pour les prochaines émissions Apple TV + «Amazing Stories», «Trying» et «Home».

Distribution colorée de “Central Park” des créateurs de “Bob’s Burgers”

La première image du prochain Central Park montre une forte similitude dans le style artistique avec Bob’s Burgers. Cela est logique étant donné que Loren Bouchard et Nora Smith dudit spectacle écrivent et produisent Central Park aux côtés de Josh Gad de Frozen Fame. L’émission représente une famille, les Tillermans, dans leur lutte pour garder Central Park, leur maison, à l’abri d’une héritière d’hôtel. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour ce spectacle.

Kerry Lynne Bishe dans l’épisode “Amazing Stories” “The Rift”

Amazing Stories de Steven Spielberg est une série d’anthologie qui fait revivre celle du même nom des années 1980. Apple a publié cet art clé et a annoncé sa date de sortie le 6 mars 2020.

Voir cela dans l’épisode “Suède” dans “Accueil” sur Apple TV +

Apple a également fourni plus de détails sur leur série documentaire Home, fournissant des images fixes et plus d’informations sur les lieux de l’émission. La série qui emmènera les téléspectateurs à l’intérieur des maisons les plus innovantes du monde sera présentée le 17 avril 2020.

Esther Smith et Rafe Spall dans “Trying”

La première incursion d’Apple dans la télévision britannique a également été annoncée aujourd’hui. Essayant des fonctionnalités Jason et Nikki, joué par Rafe Spall et Esther Smith, sur leur chemin pour essayer de devenir parents. Cette série sera diffusée sur Apple TV + le 1er mai 2020.

Michelle Dockery, Jaeden Martell et Chris Evans dans “Defending Jacob”

Defending Jacob est une série à tirage limité basée sur un roman à succès du même nom. La série suit les événements après qu’un crime choquant affecte profondément une famille du Massachusetts. Chris Evans interprète et produit dans cette production de contenu anonyme. Cette série sera diffusée sur Apple TV + le 24 avril 2020.

Vous pouvez voir toutes les émissions actuelles et à venir d’Apple sur Apple TV +. Le service de streaming coûte 5 $ par mois et peut être trouvé sur tous les appareils Apple, les décodeurs tiers et certains téléviseurs intelligents.