Apple rouvre 10 autres magasins en Chine à la suite de fermetures de coronavirus

Les efforts de vente au détail d’Apple en Chine sont lentement revenus à la normale pendant l’épidémie de coronavirus en cours, le fabricant d’iPhone ayant rouvert 10 autres magasins dans le pays, y compris le premier magasin fermé en raison de l’épidémie.

Apple Store à Pearl River New City, Guangzhou

Le 14 février, Apple a ouvert ses cinq magasins Apple à Pékin, des magasins qui ont été fermés avec tous les autres dans le pays dans le cadre d’une mesure de précaution en raison de l’épidémie de coronavirus. Dans la continuité de son plan du 19 février, Apple ouvre une dizaine de magasins supplémentaires dans la région.

Les dix magasins comprennent le Hong Kong Plaza, Nanjing East Road et les magasins d’usine Pudong à Shanghai; La ville de Vientiane et Taikoo Li à Chengdu; Hang Lung Plaza et Centennial City à Dalian; Pearl River New City et Sky Plaza à Guangzhou; et la ville de Qingdao Vientiane. Le magasin de Qingdao est sans doute le plus important des dix, car il s’agissait du premier magasin Apple à être fermé dans le cadre des tentatives de limiter l’épidémie.

Les dix points de vente rouvriront avec des heures d’ouverture limitées, similaires à la façon dont les cinq magasins de Pékin ont rouvert, à partir de 11h ou 12h heure locale jusqu’à 18h, selon la liste des sites Web de chaque magasin. Bien qu’il ne soit pas clair si les magasins auront également des mesures en place pour empêcher la propagation du virus comme les magasins de Pékin, y compris des contrôles de température des visiteurs et des limites d’occupation maximales, il est probable qu’Apple appliquera les mêmes conditions d’ouverture aux magasins.

Même avec la réouverture de plus de magasins, la majorité des 42 points de vente d’Apple dans le pays resteront fermés jusqu’à nouvel ordre, bien que cela soit susceptible de changer au cours du mois.

Impacts d’Apple et de coronavirus

Un problème mondial majeur, le coronavirus pose des problèmes à Apple à la fois au niveau de la vente au détail et de la fabrication, car il tente de répondre aux demandes des agences gouvernementales et met en œuvre des plans de production alternatifs.

Les fournisseurs d’Apple, tels que le principal partenaire d’assemblage d’Apple, Foxconn, ont utilisé des initiatives telles que demander aux employés de s’absenter du travail dans le cadre d’une période de vacances du Nouvel An lunaire prolongée et maintenir les usines fermées, en partie à cause des demandes du gouvernement chinois. On ne sait pas quand Foxconn sera opérationnel, mais même ainsi, il faudra peut-être un certain temps avant qu’il ne fonctionne à pleine capacité.

Apple a également averti les investisseurs qu’il manquerait ses prévisions trimestrielles en raison du coronavirus.