Apple s’associe à une startup AR pour devenir un moteur de la navigation intérieure

Une startup de réalité augmentée nommée Dent Reality a annoncé un nouveau partenariat avec Apple Maps qui pourrait avoir de vastes implications pour le géant de la technologie de Cupertino, le programme Apple Indoor Maps et les programmes de réalité augmentée dans leur ensemble.

Dent Reality est une startup basée à Londres qui se concentre sur les systèmes de réalité augmentée, y compris la navigation intérieure.

Apple travaille sur les systèmes AR depuis des années. Ces développements se sont manifestés sur des plates-formes comme ARKit, et Apple travaille toujours à apporter la RA à des applications telles que les voitures et les appareils montés sur la tête. Mais ce n’est pas la seule entreprise dans ce domaine, et une startup appelée Dent Reality a elle-même fait des progrès importants.

Dent Reality est devenu un partenaire officiel de l’initiative de cartographie intérieure d’Apple, en particulier pour la navigation basée sur la RA et les cartes intérieures, a annoncé la startup dans un tweet mardi.

Annonce: Nous sommes maintenant un partenaire officiel d’Apple Indoor Maps, pour fournir la navigation AR intérieure!

Nous mettons actuellement en place des projets pour plus tard cette année. Contactez-nous! Https: //t.co/q0jYaUnJHGpic.twitter.com/aBrmvAEhLX

– Dent Reality (@DentReality) 31 mars 2020

Andrew Hart, PDG et cofondateur de Dent Reality, a déclaré à AppleInsider qu’Apple avait repéré “tôt” ce sur quoi la société travaillait et leur avait présenté ce qui est maintenant le programme de cartes d’intérieur dévoilé publiquement.

Hart a d’abord construit un projet ARKit open-source, qu’il a publié sur GitHub en 2017, qui a résolu le problème de lier les expériences AR aux emplacements du monde réel. Depuis lors, Hart a fondé Dent Reality, une startup qui travaille dans le domaine de la RA – y compris la navigation AR – depuis quelques années.

Apple, pour sa part, fournit le format de données de cartographie intérieure sous-jacent (IMDF), un nouveau format de fichier pour les cartes intérieures, ainsi qu’une technologie de positionnement en intérieur basée sur le Wi-Fi. Dent Reality a construit en plus de cela sa propre technologie de navigation AR de cartographie, qu’elle fournit en tant que sa propre marque blanche ou en tant que kit de développement logiciel natif (SDK) via le programme Indoor Maps.

Hart a déclaré à AppleInsider que l’objectif général du programme était de “permettre (les cartes AR) d’exister dans d’autres endroits, comme dans des applications individuelles qui pourraient être plus spécialisées et sur le Web”. Alors qu’Apples Maps prend en charge une cartographie intérieure, Dent Reality élabore une boîte à outils de développement pour que d’autres développeurs tiers incorporent leur propre navigation AR intérieure.

Selon Hart, Dent Reality est le seul partenaire d’Apple dans l’espace de navigation AR intérieur et il est répertorié comme partenaire officiel dans la documentation Indoor Maps. En d’autres termes, Dent Reality est la société qui construit des outils de navigation AR intérieurs basés sur la plate-forme d’Apple Indoor Maps que d’autres entreprises peuvent implémenter dans Apple Maps ou dans leur propre site Web et application.

En ce qui concerne le moment où le partenariat portera ses fruits, Dent Reality a déclaré dans un tweet qu’il était en train de “mettre en place des projets pour plus tard dans l’année”, mais Hart a déclaré qu’il ne pouvait pas révéler avec quelles entreprises spécifiques ils travaillaient.

“Nous continuons à travailler avec des organisations pour déployer la navigation AR à des endroits clés, et nous nous rapprochons également des magasins de détail”, nous a expliqué Hart.

Dent Reality a précédemment lancé une plate-forme de RA axée sur le commerce de détail, nommée de manière appropriée Retail AR. Cela est curieusement similaire aux rumeurs d’un système AR basé sur Apple révélé par une fuite iOS 14. Apple testerait l’intégration du système chez Starbucks et Apple Stores.

Développements AR plus larges d’Apple

Apple aurait plusieurs projets de RA en cours, y compris un certain type de dispositif monté sur la tête.

Les efforts d’AR d’Apple, dans leur forme actuelle face aux consommateurs, tournent principalement autour d’ARKit, sa plate-forme de développement de logiciels pour les expériences AR. Mais Apple a de nombreuses autres initiatives liées à la RA en cours.

Premièrement, Apple a récemment introduit des cartes d’intérieur sur sa plate-forme Apple Maps dans iOS 13. Actuellement, la navigation était uniquement axée sur la cartographie descendante, mais l’annonce de Dent Reality suggère que la navigation intérieure réelle utilisant la RA sera bientôt ajoutée – à la fois pour les entreprises et aux consommateurs.

Ce n’est pas une nouvelle entreprise non plus. Le travail d’Apple sur la navigation intérieure remonte à 2014 et 2015, lorsque la société a fait une location clé et a commencé à breveter une technologie liée à la navigation intérieure.

Peut-être le plus notamment, Apple serait en train de développer un type de casque ou de lunettes AR à tête mixte (MR). Cela est particulièrement pertinent dans ce cas, car la navigation AR intérieure est une technologie qui semble beaucoup mieux adaptée à un portable monté sur la tête qu’à un smartphone.

Apple teste actuellement des systèmes logiciels AR à l’aide d’un contrôleur de type HTC Vive. Il a également récemment lancé une nouvelle version d’ARKit qui tire parti du capteur LiDAR dans le nouvel iPad Pros et a déposé un brevet pour les assistants virtuels AR.

Il existe également des liens avec des technologies non liées comme l’Ultra Wideband (UWB), qui sont apparues dans les derniers appareils iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Bien que la rumeur dit qu’elle serait la technologie de base d’un prochain appareil de suivi Apple, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a également estimé que la technologie UWB pourrait également fournir des données de localisation ultra-précises pour la navigation intérieure.

Hart a déclaré qu’Apple n’avait pas révélé grand-chose sur l’UWB aux développeurs, mais a ajouté que Dent Reality est “toujours ouvert aux nouvelles technologies” qui pourraient les aider à créer la meilleure expérience utilisateur.