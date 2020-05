Apple s’attend à ce que les revenus de l’iPhone, des vêtements et de certains services diminuent au cours du trimestre

Bien qu’Apple n’offre pas de prévisions de bénéfices pour son troisième trimestre fiscal de 2020, le directeur financier Luca Maestri a déclaré qu’il s’attend à ce que les revenus de l’iPhone, des appareils portables et de certains services subissent une baisse séquentielle au cours du prochain trimestre de juin.

Malgré le dynamisme des bénéfices d’Apple pour son deuxième trimestre fiscal de 2020, annoncé jeudi, les revenus du segment des produits portables de la société devraient “empirer”.

Maestri a proposé la prévision lors d’une conférence téléphonique sur les résultats jeudi avec les investisseurs.

“Sur l’iPhone et les appareils portables, nous prévoyons une détérioration des performances des revenus d’une année sur l’autre au cours du trimestre de juin par rapport au trimestre de mars”, a déclaré Maestri. “Sur iPad et Mac, nous nous attendons à une amélioration des performances de chiffre d’affaires sur douze mois au cours du trimestre.”

Le trimestre de juin voit généralement des ventes faibles pour l’iPhone et les appareils portables comme l’Apple Watch, certains clients s’abstenant d’acheter sur la promesse d’un nouveau matériel qui fait traditionnellement ses débuts à l’automne. Au cours des dernières années, septembre est devenu la fenêtre de sortie d’Apple pour les nouveaux modèles d’iPhone et d’Apple Watch, ainsi que pour les accessoires qui l’accompagnent.

Apple est déjà aux prises avec la stagnation des ventes d’iPhone. Au cours du dernier trimestre, les revenus du smartphone ont glissé à 28,96 milliards de dollars, contre 31 milliards de dollars à la même période l’an dernier. Cependant, les modèles phares ouvrent toujours la voie, car Maestri a noté que l’iPhone 11 était l’iPhone le plus vendu chaque semaine du trimestre.

Selon les estimations d’Omdia, publiées aujourd’hui, les livraisons d’iPhone sont tombées à 38,5 millions d’unités pour le trimestre, en baisse de 12% d’une année sur l’autre et de 45% séquentiellement. Et cela inclut les premiers résultats de l’iPhone SE récemment lancé.

Enfin, Maestri, en réponse à une question d’un analyste, a déclaré qu’il s’attend à ce qu’AppleCare et la publicité voient une baisse au cours du prochain trimestre.

“Compte tenu de l’environnement économique global et du niveau de la demande en ce moment, nous pensons que deux entreprises seront touchées au cours du trimestre de juin”, a-t-il déclaré. “L’un d’eux est AppleCare. AppleCare est essentiellement composé de notre activité de réparation de produits et des accords de garantie que nous avons signés avec nos clients lors de l’achat de nos appareils. Ces deux entreprises ont évidemment été affectées par les fermetures de magasins.”

La publicité sur l’App Store, Apple New et les accords avec des tiers devraient également être touchés en raison de la “faiblesse économique globale” et de l’incertitude entourant COVID-19, a déclaré Maestri.

“Ce sont donc deux choses qui, au cours du trimestre de juin, créeront un vent contraire pour le secteur des services”, a-t-il déclaré.

Apple a refusé de fournir des indications pour la période à venir en raison du “manque de visibilité et d’incertitude à court terme”.