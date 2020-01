Apple signe un accord exclusif avec l’ancien directeur de la programmation de Starz et HBO

Alors qu’il construit une liste de contenu original, Apple a récemment signé un accord de producteur exclusif avec Carmi Zlotnick, un ancien chef de la programmation de Starz et HBO responsable de la supervision de la production de hits comme “Band of Brothers”, “The Sopranos”, “American Dieux, “” Outlander “et plus encore.

Carmi Zlotnick. | Source: Starz

L’accord de Zlotnick intervient juste après son départ de janvier en tant que président de la programmation chez Starz, rapporte Deadline. Il commencera à travailler chez Apple en février.

Chez Starz, le responsable de la programmation était en charge du développement et de la production de «Power», «Outlander», «American Gods», «Vida», «The Girlfriend Experience», «The White Queen», «Black Sails», «Magic City “et” Spartacus “. Il a également travaillé sur les émissions à venir “High Town” et sur certaines retombées “Power”, selon le rapport.

Avant Starz, Zlotnick était chef des opérations pour Global Media chez IMG, un poste qui est venu après un long mandat chez HBO. Pendant son séjour à HBO, il a dirigé la production de plusieurs spectacles bien connus, dont «Band of Brothers», «The Sopranos», «The Wire», «Sex and the City», «Six Feet Under», «From the Earth to la Lune, “” The Corner “”, “Curb Your Enthusiasm” et “The Larry Sanders Show”.

En plus des tâches de production, Zlotnick a travaillé sur des programmes parascolaires comme le Comedy Arts Festival des États-Unis et The Comedy Festival: Las Vegas, tout en créant la division HBO Animated et un projet qui s’est finalement transformé en HBO Go.

Zlotnick suit son compatriote HBO, Richard Plepler, l’ancien PDG du réseau qui, en janvier, a conclu un accord de cinq ans pour développer les originaux Apple TV +.