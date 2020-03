Apple signe une lettre s’opposant à la législation étatique «anti-LGBTQ»

Apple et plus de 40 des plus grandes entreprises américaines, dont beaucoup du secteur de la technologie, ont signé une lettre ouverte s’opposant à plus d’une douzaine de projets de loi “anti-LGBTQ” transitant par les assemblées législatives des États à travers le pays, affirmant que les mesures proposées incluraient que les lois proposées marginaliseraient le personnel et négativement impact sur les entreprises.

La lettre, rédigée par la Campagne des droits de l’homme et publiée mercredi, plaide contre les soi-disant projets de loi “anti-trans” circulant dans un certain nombre de maisons d’État, rapporte le journal Alabama AL.com.

La lettre d’aujourd’hui arrive une semaine après que le Sénat de l’Alabama a adopté la loi sur la protection et la protection des enfants vulnérables, ou SB 219, qui, si elle est ratifiée par la Chambre, rendra un crime pour les médecins de prescrire des bloqueurs de la puberté ou des hormones aux mineurs, selon le rapport. Un projet de loi parallèle a été présenté à la Chambre d’État sous le nom de HB303.

Ces lois ne sont pas conformes aux politiques ou aux valeurs des sociétés signataires. Les chefs d’entreprise affirment que leurs entreprises croient en la diversité et l’inclusion, et considèrent l’équité, l’égalité de traitement et les opportunités comme les principales valeurs de l’entreprise.

De plus, une législation comme le SB 219 a un impact négatif sur les résultats des entreprises. Selon les signataires de la lettre, des pratiques commerciales inclusives se traduisent par «des employés plus productifs et plus engagés, une satisfaction accrue des clients et, en fin de compte, une amélioration de la compétitivité et des performances financières».

Les chefs d’entreprise sont “profondément préoccupés” par les projets de loi qui distinguent les groupes marginalisés comme la communauté LGBTQ pour l’exclusion ou le traitement différencié. Dans de nombreux cas, ces lois ciblent les jeunes transgenres et pourraient entraver l’accès aux soins médicaux, aux droits parentaux, aux services sociaux et familiaux, aux sports étudiants ou à l’accès aux installations publiques telles que les toilettes, indique la lettre.

“Ils cherchent à mettre l’autorité du gouvernement de l’État derrière la discrimination et à promouvoir le mauvais traitement d’une population LBGTQ ciblée”, indique la lettre au sujet des projets de loi “anti-LGBTQ”. “Ces projets de loi nuiraient aux membres de notre équipe et à leurs familles, les privant d’opportunités et les faisant se sentir importuns et menacés dans leurs propres communautés.”

La lettre appelle les dirigeants publics à abandonner ou à s’opposer aux efforts visant à promulguer une telle législation “discriminatoire”, notant à nouveau les effets négatifs sur les employés, les clients, la concurrence et l’économie dans son ensemble.

Les géants de la technologie Amazon, AT&T, Dropbox, Google, IBM, Lyft, Microsoft, PayPal, Salesforce et Uber ont signé la lettre avec Apple. Parmi les autres grandes sociétés figurent Capital One, Corning, Hilton, Ikea, Levi Strauss, Marriott International, Nike et la Sustainable Food Policy Alliance qui comprend les sociétés membres Danone North America, Mars, Nestlé USA et Unilever.

Dans le passé, Apple a exprimé sa préoccupation sur des questions similaires et, en 2018, s’est opposé aux efforts de l’administration Trump pour définir étroitement le genre. Un an plus tôt, la société avait condamné le retrait de Trump des protections pour les étudiants transgenres, tandis que le PDG Tim Cook s’était personnellement prononcé contre l’interdiction par le président des soldats transgenres.

Plus récemment, en 2019, l’entreprise a plaidé pour la protection des travailleurs LGBT dans un dossier d’amicus conjoint auprès de la Cour suprême des États-Unis.

Note de l’éditeur: En raison de la nature politique de cet article, les commentaires ont été désactivés.