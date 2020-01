Apple s’installe avec Qualcomm pour obtenir son modem 5G

Le mois suivant, de nombreuses versions de produits vont toujours de la même manière, les gens se tournant immédiatement vers la prochaine étape. En avril, cependant, nous avons peut-être eu beaucoup de rumeurs, mais nous avons également eu des batailles juridiques, des problèmes de sécurité et une voie claire pour la 5G sur iPhone.

Avril 2019 a vu encore plus d’actualités Apple Car (à gauche), des problèmes de déchets électroniques commençant (au centre) et des problèmes Qualcomm résolus (à droite)

En mars, Apple avait publié tellement de mises à jour matérielles que tout le monde était sans doute satisfait. Cela a duré plusieurs jours jusqu’en avril, alors que, bien sûr, nous sommes revenus au cycle de rumeurs selon lequel tout le monde attendait ce que Apple pourrait faire pour nous.

C’est donc en avril 2019 que nous avons commencé à entendre une multitude de rumeurs qui, dans de nombreux cas, se sont avérées vraies. Nous avons commencé à voir des preuves que les prochains iPhones auraient un système à triple caméra, et nous avons appris que l’écran professionnel d’Apple de 31,6 pouces pourrait arriver bientôt.

Il y a eu la première idée qu’Apple travaillait sur un MacBook Pro plus grand, bien que les rapports aient affirmé qu’il pourrait s’agir d’un modèle de 16 pouces à un modèle de 17 pouces, et qu’il serait commercialisé en 2021.

Nous ne pouvons pas savoir si les horaires changent, les priorités changent ou si les rumeurs sont fausses, mais une affirmation en avril qui a frappé la marque était que nous aurions des AirPod antibruit avant la fin de l’année.

Et peut-être au grand dam de certains développeurs tiers, il s’est également avéré que ce n’était pas une blague des poissons d’avril qu’Apple travaillait sur la façon de faire d’un iPad un deuxième écran pour un Mac.

Ça n’a pas fini par ressembler à ça.

Il y avait aussi beaucoup de rumeurs sur les nouveaux modèles d’iPad Pro en 2020 et ceux de 5G en 2021, bien qu’en parlant de 5G, Apple craignait de passer à côté.

En parlant de rumeurs

Naturellement, Apple n’a pas dit un mot à propos de ces rumeurs – ni celles concernant un iPhone SE 2, ou une autre à ce sujet faisant un tracker de style Tile.

Curieusement, cependant, il parlait de la rumeur selon laquelle Apple Car. Apple ne l’a toujours pas annoncé, ni dit quoi que ce soit, mais il a dû communiquer des données de sécurité à l’État de Californie.

Les chiffres de ce rapport montraient moins de voitures et de conducteurs que la documentation similaire de 2018, mais pas une baisse significative. Au lieu de 72 voitures en novembre 2018, Apple en exploitait désormais 69. Et au lieu de 144 conducteurs, elle en comptait 110.

Il y avait aussi des signes de l’industrie et de la chaîne d’approvisionnement qu’Apple poursuivait avec ses plans de voiture Project Titan.

Ces rumeurs semblaient solides, puis il y avait aussi un brevet Apple pour un système de sécurité de récupération de dérapage, alors on pourrait penser qu’ils pourraient simplement sortir et l’admettre.

Vous l’avez entendu ici la première fois. Apple travaille sur une voiture Apple. Oui vraiment. C’est ton visage choqué.

Apple est connu pour abandonner des projets même après un temps et des investissements considérables. Voir l’annulation publique d’AirPower en mars, d’une part, mais aussi comment nous savons maintenant qu’Apple a fabriqué un véritable téléviseur.

Une fois qu’Apple a annoncé quelque chose, l’a fait et l’a mis en vente, cependant, il a tendance à s’y tenir. Regardez comment l’appareil Apple TV était un “passe-temps” pendant des années avant de devenir un appareil important.

Ou regardez comment Apple a continué de gonfler iTunes et de refuser d’écouter les gens qui ont fait valoir qu’il devrait être divisé en applications distinctes. Ces personnes n’avaient aucune chance que cela se produise – jusqu’en avril 2019, il y avait des nouvelles que l’impossible commençait à paraître probable.

Les nouvelles sont la chose

Apple avait lancé Apple News + en mars, mais avril était la fin du mois d’essai gratuit de tout le monde avant qu’il ne soit possible de dire dans quelle mesure il fonctionnait. La réponse semblait être que cela ne se passait pas très bien du tout.

Un premier rapport a indiqué qu’Apple News + avait obtenu plus de 200 000 abonnements au cours de ses 48 premières heures.

Cela semble bon, sauf qu’en raison de cet essai, cela signifie précisément que 0 abonnés payaient pour cela. Étant donné qu’il était gratuit, il est surprenant que le chiffre soit si bas.

Néanmoins, cela aurait été plus de personnes que le prédécesseur du service, Texture. Nous avons également appris qu’Apple avait peut-être dépensé 485 millions de dollars pour acheter Texture, et en avril, nous avons appris qu’elle avait fermé ce service précédent. Ce n’était une surprise pour personne, et ce n’était pas un inconvénient particulier pour les utilisateurs d’Apple, mais cela a verrouillé les utilisateurs Windows de Texture.

Apple News +

Au début du mois, nous avons également entendu que Eddy Cue d’Apple avait fait une tournée des éditeurs, travaillant à les faire adhérer au service. Nous ne savons pas avec qui il a réussi, mais il semblerait que ce soit le Washington Post et le New York Times sur lesquels il se soit concentré.

“Ils ont exercé une pression énorme”, a affirmé une source. “Nous ferons de vous le journal le plus lu au monde [Cue said]. “

Le NYT a préféré dire non et travailler plutôt sur une “relation directe” avec ses lecteurs. Le Post n’a pas été si rapide à dire non, mais ne s’est pas précipité non plus pour dire oui.

“Notre objectif est de développer notre propre base d’abonnements, donc rejoindre Apple News + n’a pas de sens pour nous à ce stade”, a déclaré la porte-parole du Post, Kris Coratti. “Apple a été un très bon partenaire – nous continuerons à collaborer avec eux sur d’autres projets en cours et nous espérons faire beaucoup de choses avec eux à l’avenir.”

Sur les cartes et sur le téléviseur

En comparaison, bien que l’Apple Card n’ait pas été lancée et qu’en avril, nous n’avions toujours pas de date, il y avait déjà des signes que ce serait un succès beaucoup plus important qu’Apple News +.

Les analystes financiers ont affirmé qu’Apple serait susceptible de percer parmi les dix principaux émetteurs de cartes les plus performants d’ici 2024.

Et que d’ici là, Apple Card pourrait générer 1,5 milliard de dollars de revenus par an pour Apple.

Nous attendions toujours une date pour Apple TV + et Apple Card. Au moins avec Apple Card, nous avions des détails sur les arguments de vente tels que le Daily Cash et le fonctionnement du système sans frais. Nous ne savions pas encore ce qu’impliquerait Apple TV +.

Ce n’est que plus d’un mois après le lancement que Tim Cook a révélé qu’Apple TV + serait même un abonnement. Maintenant, il est difficile de savoir ce que cela pourrait être d’autre, mais on avait espéré que ce pourrait être un service gratuit.

Apple n’est pas connu pour être gratuit ou même bon marché, mais les analystes et les fans de rumeurs sont réputés pour le penser. Ou du moins devrait. Cela n’arrivera jamais.

La société a plutôt été présentée un peu ce mois-ci par Disney, qui vient de sortir et a dit ce que coûterait son Disney + – et la date de son lancement.

Peut-être que la date du 12 novembre 2019 était plus éloignée que ce que les gens avaient espéré, mais le prix était meilleur que prévu. À partir de novembre, Disney + prendrait Netflix et, vraisemblablement, Apple TV + pour seulement 6,99 $ par mois.

Oprah Winfrey au lancement d’Apple TV +

C’était moins que ce que nous pensions qu’Apple TV + serait, mais si nous ne savions toujours rien de ce que nous paierions pour les services d’Apple, nous avons appris combien l’un d’entre eux pourrait coûter à l’entreprise. Il a été rapporté qu’Apple avait investi plus d’un demi-milliard de dollars dans la prochaine plate-forme de jeux, Apple Arcade.

Heureusement qu’Apple a de l’argent

C’est la raison d’avoir des poches profondes – Apple peut se permettre de dépenser gros. Sauf qu’en avril, elle semblait devoir faire face à des demandes de plus en plus importantes sur ses réserves de liquidités en raison de la baisse des ventes, de diverses obligations civiques et de poursuites.

En avril, Apple a dû promettre de verser à Cupertino 9,7 millions de dollars pour soutenir les politiques de transport de la ville. Bien qu’en retour, cela entraînerait un retard des charges fiscales.

Une comptable a réussi à arnaquer sa propre entreprise sur environ la moitié de ce montant, ce qui a provoqué une fraude à long terme qui l’a amenée à commander et à revendre des milliers d’iPhone au prix de 4,5 millions de dollars pour son entreprise. Eh bien, nous disons qu’elle a réussi à réussir. Si elle l’avait fait, les tribunaux et nous n’en aurions pas entendu parler.

Lâchez nos iPhones

Pourtant, une femme remettant 4,5 millions de dollars d’appareils Apple vous fait plutôt vous demander ce que certains criminels de l’Oregon faisaient de leur temps. Deux étudiants ont été capturés après avoir été impliqués dans une arnaque de «réparation et retour» impliquant 900 000 $ en iPhones.

Avec tous ces criminels traduits en justice, il n’y avait que le petit problème du gouvernement indien qui retardait les importations de plus de 700 millions de dollars d’Apple, de Samsung et d’autres.

Les appareils ont été saisis par le Central Pollution Control Board (CPCB) du pays, qui a affirmé que les entreprises violaient les exigences en matière de déchets électroniques de leurs permis d’importation.

“Ces sociétés nous ont fait de fausses déclarations et ont accepté que la conformité soit un problème”, a déclaré CK Mishra, ministère de l’Environnement, des Forêts et secrétaire au Changement climatique. “Pendant ce temps, nous essayons de voir s’ils ont évolué vers la conformité. Le ministère a donc demandé à CPCB d’examiner leurs engagements et de voir comment ce problème peut être résolu.”

Apple a suffisamment d’argent pour que même ces sommes ne fassent pas la différence, mais un étudiant les a poursuivies pour un milliard. Il a affirmé que la reconnaissance faciale d’Apple en magasin l’avait faussement lié à une série de vols.

Bien que, selon Apple, ils n’utilisent pas la reconnaissance faciale dans leurs magasins. Il est donc difficile de savoir comment ce procès allait se dérouler, mais même à un milliard de dollars, ce n’était rien à côté de la lutte en cours avec Qualcomm.

Déjà assez

Si vous étiez confus ou tout simplement désintéressé par les rebondissements du feuilleton du différend juridique Apple et Qualcomm, avril était votre mois chanceux.

Oui, cela a fait des va-et-vient comme d’habitude, Qualcomm perdant un point tandis qu’Apple en gagnait peut-être un autre, mais c’est le mois où tout a été jugé.

Ou était censé le faire.

Comme c’est souvent le cas avec Apple et d’autres grandes entreprises, quand tout s’est passé et qu’un jury avait été choisi, tout a été réglé du coup.

Apple et Qualcomm étaient à nouveau les meilleurs amis, et il suffisait que Qualcomm ne révèle pas combien d’argent Apple avait payé.

Pourtant, les analystes avec des applications de calcul exceptionnelles ont rapidement estimé qu’Apple devait avoir payé 6 milliards de dollars, dont 9 dollars par iPhone vendus en redevances.

Si c’est ce que Qualcomm a obtenu, alors ce qu’Apple a obtenu en échange, c’est la possibilité d’intégrer un modem 5G construit par Qualcomm dans ses iPhones 2020. Comme l’a noté AppleInsider, vous pouvez vous demander si c’est Apple ou Qualcomm qui a gagné ici, mais vous pouvez être sûr que le plus grand perdant était Android.

