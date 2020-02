Apple sous le feu des lourdes conditions de réparation par un tiers indépendant

Les défenseurs du droit à la réparation ont jeté un coup d’œil au contrat du programme du réparateur indépendant d’Apple et le qualifient de «périlleux» et «fou».

En août 2019, Apple a ouvert son programme de réparateurs indépendants, offrant à plus d’entreprises de réparation indépendantes de toutes tailles les mêmes pièces, outils, formations, manuels de réparation et diagnostics d’origine que ses magasins Apple et ses fournisseurs de services agréés Apple.

Le programme a été considéré comme une grande victoire pour les défenseurs du «droit à la réparation», qui ont repoussé les règles d’Apple pour la réparation des appareils. Motherboard a acquis une copie du contrat que les entreprises doivent signer avant d’être admises au programme, qui est à nouveau placé sous le contrôle des défenseurs de la réparation.

Conditions du fournisseur de réparation indépendant d’Apple

En signant le contrat, les prestataires de réparation indépendants sont tenus d’accepter des audits et inspections inopinés par Apple. Il semble que les audits puissent être conçus pour identifier l’utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas interdites dans les réparations d’appareils Apple. Ces produits comprennent les «produits ou pièces de rechange contrefaits», ainsi que les «produits ou pièces de service qui portent atteinte à la propriété intellectuelle d’Apple».

S’il était trouvé, Apple pourrait, en théorie, infliger des amendes au réparateur indépendant. Selon le contrat, si Apple détermine que plus de 2% des transactions d’une entreprise de réparation impliquent des produits interdits, l’entreprise serait tenue de payer à Apple 1000 $ pour chaque transaction survenue au cours de la période d’audit. Ce n’est pas différent de ce qu’Apple exige de ses spécialistes qui participent aux programmes de service Apple.

Les ateliers de réparation sont également tenus d’afficher “un avis écrit bien visible et visible” indiquant qu’ils ne sont pas un fournisseur de services agréé Apple sur leur vitrine et sur leur site Web. De plus, ils devront obtenir le consentement des clients montrant qu’ils comprennent la différence. Les clients doivent également fournir un consentement prouvant qu’ils savent qu’Apple ne garantit pas non plus les réparations effectuées par des réparateurs indépendants. Les défenseurs du droit à la réparation affirment que cela oblige un atelier de réparation indépendant à faire de la publicité contre lui-même et est conçu pour effrayer les clients potentiels. Les spécialistes ont également une image de marque, mais Apple prend généralement en charge leurs réparations.

Il est également censé être difficile de rompre avec le programme si une entreprise décide de se retirer. Le contrat stipule que si un fournisseur quitte le programme, Apple se réserve le droit d’inspecter la boutique jusqu’à cinq ans après. Au cours de ces cinq années, l’entreprise doit tenir des registres des clients qu’elle a servis pendant son mandat de réparateur indépendant. Cela inclut les noms, adresses et numéros de téléphone des clients.

Il n’est pas clair si la clause de cinq ans du contrat est exacte ou universelle. Dans le processus de confirmation de ce rapport jeudi matin, AppleInsider n’a pu trouver personne qui était sous l’exigence de cinq ans, ni que la clause existait du tout. Il est cependant possible que cela varie d’un fournisseur à l’autre.

La carte mère avait demandé à Apple de commenter le contrat. Dans les questions de la carte mère et les appels d’AppleInsider, Apple a jusqu’à présent refusé de répondre à des questions spécifiques, mais n’a pas non plus contesté l’exactitude globale du rapport.

Le programme de réparation indépendant d’Apple n’est peut-être pas le meilleur choix

Les défenseurs du droit à la réparation ont fait un pas en avant, invitant ceux qui souhaitent rejoindre le programme Apple Independent Repair Provider à réfléchir à deux fois.

“Ils accordent à Apple un pouvoir discrétionnaire énorme, imposent des coûts et des pénalités potentiellement destructeurs pour l’atelier de réparation et exigent qu’ils accordent l’accès à Apple sans préavis”, a déclaré Kit Mother Walsh, avocat à l’Electronic Frontier Foundation. “Si vous signez cet accord, vous réparez les appareils non Apple à vos risques et périls.”

Malgré le contrecoup des défenseurs, de nombreux prestataires de réparation indépendants se disent heureux de faire partie du programme.

“Des gens comme nous sont particulièrement qualifiés pour gérer des choses qui ne font pas d’argent à Apple. Nous pouvons empêcher les réparations de batteries dans les magasins Apple et, espérons-le, gagner un peu d’argent aussi”, a déclaré Justin Carrol, propriétaire de FruitFixed, une série de réparations indépendantes. magasins en Virginie. “C’est quelque chose pour moi que j’accueillerais car je sais que tout ce que nous vendons dans notre maison est bien et au-dessus du bord.”

Le lancement du programme le 28 août 2019 a fait suite au lancement d’un programme pilote avec 20 entreprises de réparation indépendantes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Juste avant le lancement du programme, Apple a étendu l’autorisation de service à plus de 1 000 emplacements Best Buy.

Ce que le programme de réparation indépendant d’Apple n’est pas, c’est la distribution de diagrammes au niveau du circuit. Les ateliers de réparation seront toujours limités aux échanges d’assemblage complets, comme le remplacement d’une carte mère entière. À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qu’Apple facturera aux magasins pour les pièces, ou l’équipement plus grand et plus cher nécessaire pour des choses comme un étalonnage Secure Enclave.

Le programme semble être une évolution du programme “Apple Genuine Parts Repair” qui a été découvert en mars 2018. Le programme semble permettre spécifiquement aux ateliers de réparation de faire des choses que les centres agréés par Apple font depuis des années, sans le dire à Apple. Par exemple, il existe des interdictions spécifiques de permuter un composant “connu” qui ne fait pas partie du stock d’Apple pour le dépannage, exigeant qu’une pièce de rechange de service soit commandée en premier.

Plus précisément, les diapositives de présentation découvertes en 2018 indiquent que les fournisseurs peuvent «continuer à faire ce que vous faites, avec des pièces d’origine Apple, un approvisionnement fiable en pièces et un processus et une formation Apple».