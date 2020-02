Apple sous “une forte pression” pour répondre après que les investisseurs ont critiqué le retrait des applications en Chine

Mercredi, une proposition d’actionnaires d’Apple critiquant les politiques de l’App Store chinois n’a pas été approuvée, mais les experts estiment qu’un soutien relativement élevé des investisseurs pourrait inciter le géant de la technologie à réagir.

Conformément à la recommandation d’Apple, les actionnaires ont voté contre une proposition visant à obtenir des rapports réguliers sur les politiques de l’entreprise en matière de liberté d’expression et d’accès à l’information, “y compris si elle s’est publiquement engagée à respecter la liberté d’expression en tant que droit de l’homme”.

La proposition 6 concernait la décision d’Apple de supprimer certaines applications de l’App Store à la demande des responsables du gouvernement chinois. Les incidents spécifiquement cités comprenaient un retrait massif des applications VPN en 2017, la purge d’au moins 634 applications «illégales» en 2018 et la suppression de l’application du New York Times en 2017. Dans chaque cas, Apple a répondu aux demandes du gouvernement chinois, un régime connu pour étouffer la liberté d’expression.

Bien qu’elle ait été refusée, la proposition a obtenu le soutien de 40,6% des actionnaires avec droit de vote, un chiffre beaucoup plus élevé que les suggestions similaires des dernières années. En 2018, une proposition visant à créer un comité des droits de l’homme pour traiter des questions liées au lieu de travail et à la censure en Chine a lamentablement échoué, ne recueillant que 5,6% des suffrages exprimés.

Selon des experts, le pic de soutien suggère que les investisseurs se méfient de plus en plus de l’optique de la relation apparemment obséquieuse d’Apple avec la Chine, rapporte ..

“Un total aussi élevé est un avertissement frappant – et cela doit provenir de grands investisseurs institutionnels, et pas seulement des actionnaires de détail – que la politique d’Apple en matière de droits de l’homme en Chine est devenue un risque important pour la réputation de l’entreprise”, a déclaré Stephen Davis, senior fellow. au programme de Harvard Law School sur la gouvernance d’entreprise. “Apple sera soumis à une forte pression pour répondre plutôt que d’ignorer ce vote.”

Kern McPherson, vice-président de la recherche et de l’engagement pour le cabinet de conseil en proxy Glass, Lewis & Co, a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Apple “s’engage avec ses actionnaires sur la question et rende compte aux actionnaires de ce qui s’est passé lors des engagements, y compris de toutes les actions potentielles qu’elle a l’intention de prendre comme résultat. ” L’entreprise a soutenu la proposition.

Pour sa part, Apple déclare adhérer aux lois et réglementations des pays dans lesquels il opère.

“Dans ces cas, nous priorisons l’engagement, plaidant pour le résultat que nous pensons être dans le meilleur intérêt de nos utilisateurs. Et, bien que nous puissions parfois être en désaccord avec certaines décisions, nous ne pensons pas que ce serait dans le meilleur intérêt de nos utilisateurs. d’abandonner simplement les marchés, ce qui laisserait aux consommateurs moins de choix et moins de protections de la vie privée “, a déclaré Apple dans sa procuration. “Nous pensons qu’engager et participer aux marchés nous permet de plaider en faveur de politiques et de pratiques conformes aux valeurs d’Apple.”

Ces politiques pourraient être mûres pour un changement. Selon le rapport, Jane Horvath, directrice principale de la confidentialité d’Apple, dans une lettre adressée en février au groupe de défense des droits d’accès à Internet Access Now, a laissé entendre que la société discutait du problème en interne.

“Apple a considéré et considérera toujours la liberté d’expression comme un droit humain fondamental”, a déclaré Horvath, ajoutant que la société “envisagera de fournir des détails supplémentaires sur notre engagement à l’avenir”.