Apple, Spotify et d’autres accusés de «complot» dans l’industrie musicale

Un nouveau procès antitrust déposé lundi affirme qu’Apple et une flopée d’autres sociétés de l’industrie du streaming musical ont construit un “complot” d’acheteur illégal pour bloquer la concurrence en matière de licences.

Un nouveau procès prétend qu’Apple et une foule d’autres sociétés font partie d’une “conspiration” de l’industrie musicale pour bloquer la concurrence du côté des acheteurs.

En décembre 2019, l’organisation à but lucratif des droits d’exécution Pro Music Rights (PMR) a intenté une action en justice contre Apple pour avoir prétendument diffusé de la musique sous copyright sans avoir obtenu les licences appropriées. Maintenant, PMR poursuit ce qui est essentiellement l’industrie de la musique en streaming et d’autres entités de radiodiffusion, pour des pratiques anticoncurrentielles présumées.

La nouvelle plainte, déposée auprès du tribunal de district américain du district du Connecticut, accuse Apple, Amazon, Google, Spotify, SoundCloud et d’autres sociétés de streaming d’avoir “conclu un accord, une combinaison et / ou un complot illégal pour exclure PMR du marché et de fixer les prix à des niveaux infracompétents. ” PMR affirme que les sociétés de streaming violent le Sherman Act, le Connecticut Antitrust Act et le Connecticut déloyal Trade Practices Act en travaillant ensemble pour “étouffer tous les vestiges de la concurrence légitime de la part des acheteurs du marché”.

Fondé et géré uniquement par Jake P. Noch, 20 ans, PMR a le droit de concéder sous licence environ deux millions d’œuvres d’artistes populaires tels que A $ AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Lil Yachty, Soulja Boy, Nipsey Hussle, 2 Chainz, Migos, Fall Out Boy et autres.

Apple semble être sous le feu spécifiquement pour la diffusion d’œuvres musicales dans le répertoire de PMR aux utilisateurs du Connecticut. Le procès prétend qu’Apple a acheté des licences auprès d’organisations telles que Broadcast Music, Inc. (BMI) mais pas PMR.

Le procès prétend également qu’Apple a “conclu un accord illégal” avec les autres sociétés nommées pour “boycotter PMR tout en exécutant publiquement des œuvres musicales” dans son répertoire, ajoutant que les défendeurs refusent de reconnaître tout nouvel arrivant dans la sphère de l’organisation des droits d’exécution. De plus, Noch fait valoir que la diffusion en continu et d’autres sociétés de médias ont conclu des accords horizontaux de fixation des prix pour contrôler les frais de licence de droit d’auteur, ce qui a réduit la concurrence.

En juin 2018, Noch aurait envoyé une lettre informant Apple qu’il devait acquérir une licence pour exécuter publiquement des chansons dans son catalogue.

Alors que Noch a reçu une lettre de la Division des licences légales de Music Reports l’informant qu’Apple avait déposé un avis d’intention d’obtenir une licence obligatoire, la société n’a pas sollicité de licence d’exécution publique. D’autres tentatives pour conclure un accord avec Apple ont échoué.

Le procès suggère que des négociations similaires avec d’autres plateformes de streaming ont suivi une voie similaire. Il accuse les accusés, qui comprennent également des diffuseurs et des sociétés de radio comme iHeartRadio et le Radio Music License Committee, de refuser “uniformément” de traiter avec PMR.

La poursuite prétend également que le «complot» a pour effet de restreindre le choix des auteurs-compositeurs, des éditeurs et des consommateurs, ainsi que de nuire à la concurrence et à PMR lui-même. Elle demande une injonction, ainsi que des dommages-intérêts punitifs.