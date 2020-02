Apple stimule les ventes d’iPhone haut de gamme et la production mondiale en Inde

L’idée qu’Apple n’a pas réussi à s’imposer en Inde – et vendue par Samsung et les marques chinoises – a été renversée par de nouvelles recherches montrant que l’iPhone a consommé plus de 75% de toutes les ventes de smartphones haut de gamme dans le sous-continent au quatrième trimestre, tout en affichant également une forte Ventes d’iPad, d’Apple Watch et d’AirPod. Parallèlement à une croissance «à deux chiffres», Apple étend également sa production dans le sous-continent à un public mondial.

Le PDG d’Apple Tim Cook en visite en Inde en 2019

Un changement rapide pour Apple en Inde

Fin 2018, les ventes d’iPhone d’Apple en Inde accuseraient un retard par rapport à celles de Samsung et de la marque chinoise OnePlus premium détenue par BBK Electronics, la société qui vend également des téléphones sous les marques Realme, Oppo et Vivo.

L’analyste IDC Navkendar Singh a déclaré à l’époque que “Apple n’a pas assez confiance … dans le système de fabrication indien en ce moment, pour installer des usines et déplacer une partie de la fabrication hors de Chine”. Pourtant, un an plus tard, la fortune d’Apple en Inde s’est radicalement inversée. Singh d’IDC a noté qu’après un premier semestre “relativement plus lent”, Apple “a réussi à trouver une croissance au second semestre”, en raison de l’attrait de l’iPhone 11 et des prix réduits de l’iPhone XR et des modèles d’iPhone antérieurs.

IDC rapporte maintenant que les iPhones ont dépassé Samsung et OnePlus en Inde pour représenter 75,6% de toutes les ventes premium supérieures à 500 $ (36 000 Rs).

La nouvelle fait suite à des remarques sur l’Inde du chef de la direction d’Apple, Tim Cook, qui a noté lors de son dernier appel aux résultats que la société avait connu une “croissance à deux chiffres sur de nombreux marchés développés, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et Singapour et avait également doublé. -des chiffres sur les marchés émergents, tirés par de bonnes performances au Brésil, en Chine continentale, en Inde, en Thaïlande et en Turquie. “

La croissance spectaculaire d’Apple en Inde ne se limite pas aux téléphones. Cook a également déclaré que “le niveau élevé de satisfaction et de fidélité des clients” “a poussé la base installée active de Mac et d’iPad vers de nouveaux records dans tous les segments géographiques”, précisant en particulier que “pour l’iPad, nous avons vu une croissance dans des marchés émergents clés comme le Mexique , L’Inde, la Turquie, la Pologne, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam. “

Notant la forte croissance des ventes indiennes d’iPad 2018, Singh a déclaré que “comme [Indian] Le marché des tablettes se consolide aux cinq premiers fournisseurs, il a aidé Apple à gagner la part du segment premium. En outre, cette année, Apple a pu remporter quelques contrats commerciaux importants, ce qui renforce encore sa position dans le segment commercial. “

IDC a également noté une forte croissance des appareils portables, déclarant que “l’Apple Watch et les AirPod ont été bien accueillis par les consommateurs indiens. Les réductions de prix sur l’Apple Watch Series 3 et les remises promotionnelles offertes par les banques et les canaux de vente en ligne sur l’Apple Watch Series 5 ont fait le appareil un achat populaire auprès des consommateurs. “

Fabrication indienne pour la production mondiale et une réduction de l’exposition à la Chine

Apple a commencé à construire des iPhones pour le marché indien en partenariat avec l’assembleur Wistron en 2017. Des iPhones fabriqués localement ont été mis en vente dans diverses villes de l’Inde cet été-là, étiquetés «Conçu par Apple en Californie, assemblé en Inde».

En octobre dernier, Apple a commencé à fabriquer son iPhone XR dans une usine de Foxconn près de Chennai, en Inde, avec l’intention d’étendre sa production aux derniers modèles d’iPhone 11. La production en Inde aurait permis d’économiser plus de 20% sur les coûts de production.

L’analyste de Counterpoint Research, Karn Chauhan, a également déclaré l’été dernier que les coûts de main-d’œuvre de Foxconn en Chine étaient trois fois plus élevés qu’en Inde.

Apple ne construirait pas seulement des téléphones pour le marché intérieur indien, mais prévoit également d’exporter des appareils de l’Inde vers d’autres marchés, dont l’Europe, dans le cadre d’un investissement d’un milliard de dollars en Inde destiné à diversifier sa production en dehors de la Chine.

Ces plans ont été accélérés par les tensions liées à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui menaçaient de nuire aux importations d’Apple en provenance de Chine, mais ont également donné à la société des options supplémentaires pour répondre à la demande mondiale de ses produits, interrompues par les efforts visant à contenir les épidémies de coronavirus en Chine.

La taille et la compétence des opérations mondiales d’Apple lui ont donné des options qui manquent aux autres fabricants pour contourner les fermetures d’usines et autres interruptions de la chaîne d’approvisionnement.