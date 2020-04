Apple Store ferme, mais MacBook Air et iPad Pro sont quand même lancés

Peut-être que 2019 était une pratique pour Apple, car il est maintenant utilisé pour publier de nouveaux produits via un communiqué de presse. C’est ce qu’il a dû faire en mars 2020 alors que le monde entier s’auto-isolait, et les Apple Stores ont fermé leurs portes.

Oui, il y a le coronavirus, mais du bon côté, nous avons un nouveau MacBook Air (à gauche) et un iPad Pro (à droite)

Apple avait déjà fermé ses magasins en Chine à cause du coronavirus en février, mais le 1er mars, LG a fermé son usine de modules de caméra iPhone après avoir eu son premier boîtier COVID-19. C’est le début d’un mois qui a vu le monde se fermer, mais Apple a également annoncé une série de produits allant de loués à critiqués, l’un d’entre eux étant plutôt oublié.

Le nouveau MacBook Air a été salué, une machine dont le nouveau clavier à lui seul signifiait qu’il y avait à nouveau un ordinateur portable bon marché – pour Apple – qui pouvait être recommandé sans réserve. Curieusement, puisque c’est vraiment le retour à un clavier à ciseaux qui a excité tout le monde à propos du MacBook Air, et qui semble avoir attiré beaucoup de gens, c’est aussi un clavier qui a critiqué Apple.

Plus précisément le clavier magique pour l’iPad Pro. Nous ne le verrons pas avant mai, donc personne ne l’a encore utilisé, mais tout y est fantastique, y compris le prix. AppleInsider a attrapé l’ambiance avec son titre qui disait: “Apple lance un clavier iPad à 350 $ au milieu d’une récession alimentée par une pandémie.”

Cela va coûter 350 $ pour la version du premier iPad Pro 12,9 pouces et seulement 300 $ pour la version 11 pouces. Et il a vraiment fière allure, avec sa combinaison de touches appropriées au lieu d’un clavier recouvert de tissu et sa capacité à secouer la tête pour flotter sur l’iPad.

En parlant de l’iPad Pro, en mars, Apple a choisi d’élire ce nouveau produit au-dessus de tous les autres – et le reste du monde a hoché la tête poliment. Les nouveaux modèles d’iPad Pro 2020 sont incontestablement d’excellents appareils, mais ce qu’ils ne sont pas considérablement modifiés par rapport aux versions de 2018.

En comparaison, le MacBook Air 2020 est considérablement amélioré par rapport à son prédécesseur. Le clavier pourrait être le changement évident et important, mais il a également augmenté le stockage de base, ajouté de nouvelles options de processeur et réduit également le prix.

Pourtant, en le lançant juste à côté de l’iPad Pro, Apple a fait plus qu’ignorer son propre MacBook Air, il s’est approché autant qu’il a osé le critiquer.

Il n’est pas surprenant qu’Apple ait décidé de concentrer sa promotion sur un seul produit au lieu d’essayer de les couvrir tous. Mais la société a publié une série de vidéos faisant la promotion de l’iPad Pro en remplacement des ordinateurs portables, affirmant qu’il s’agissait d’un vieux chapeau.

Pourtant, au moins tout le monde a remarqué que le MacBook Air est sorti. Vous seriez pardonné de ne pas avoir réalisé que mars 2020 a vu un Mac mini remanié. Revamped est un mot généreux, vraiment, car la seule chose qui a changé est que le modèle de base est livré avec le double de l’espace de stockage, tout en gardant le même prix.

C’est important, cependant. Auparavant, il était impossible de recommander le Mac mini sans avertir les gens qu’ils devraient dépenser plus que les 799 $ de base pour obtenir un ordinateur fonctionnel. Maintenant, vous pouvez simplement les pointer dans la direction du Mac mini et l’oublier.

Lancement de produits au temps des coronavirus

Il y a un argument décent selon lequel le lancement du clavier Magic Keyboard cher pour iPad Pro d’Apple était sourd lorsque les Américains perdent leur emploi, et l’économie est soumise à des tensions extrêmes. Peut-être, cependant, le Mac mini pourrait être le contre-argument car il fournit plus de Mac pour l’argent des gens.

Ce n’est pas comme si Apple aurait décidé le 1er mars de créer le nouveau clavier, et ce n’est pas comme si une entreprise pouvait vraiment se permettre de conserver l’inventaire. Ces produits devaient donc toujours sortir en mars, et Apple a choisi la meilleure façon de le faire.

Ce qui signifie que leurs lancements ont été effectués via un communiqué de presse. Nous nous y sommes habitués tout au long de 2019, car la plupart des versions du matériel Apple ont été réduites à un communiqué de presse envoyé par e-mail, à de belles images sur le site Web et à quelques vidéos YouTube bien conçues.

Nous nous attendions à ce qu’Apple revienne à ses événements matériels plus familiers maintenant que, vraisemblablement, tous ses services ont été lancés. Apple s’attendait probablement à le faire aussi, et c’est peut-être pour cela qu’il a également traîné les talons tout au long du début mars avant de finalement prendre une décision.

Le 13 mars, Apple a annoncé que la conférence de la WWDC de cette année supprimerait les événements habituels. Il n’y aura pas de rassemblement de milliers de développeurs, il n’y aura pas une semaine d’ateliers, ou du moins pas comme nous en avons l’habitude.

Au lieu de cela, Apple a annoncé que l’événement régulier de juin se déroulerait cette fois avec “une toute nouvelle expérience en ligne”. Une chose reste cependant la même, et c’est ainsi que l’image promotionnelle d’Apple pour la WWDC soulève des questions.

Habituellement, c’est à propos des indices cachés dans l’illustration cryptique. Cette fois, il s’agit davantage de ce à quoi ils pensaient lors de la conférence mondiale des développeurs et du nombre de secondes qu’ils ont dû consacrer à cette image laide.

Peut-être que nous n’aimons tout simplement pas les autocollants sur nos MacBooks. Mais, vraiment, c’est le graphique de la WWDC cette année?

Tout le mois a dû voir chaque partie d’Apple se précipiter pour faire avancer les choses et se précipiter pour rester en avance sur une situation aussi changeante avec le coronavirus.

Le fournisseur d’Apple Qorvo a été l’un des premiers à signaler qu’il manquerait ses objectifs de revenus, mais Google a annulé sa conférence d’E / S, Foxconn a connu sa pire baisse de revenus en sept ans, puis Apple a fermé ses magasins dans le monde entier.

En fait, il fermait des magasins dans le monde entier en dehors de la Chine. La bonne nouvelle était que les magasins chinois rouvraient lentement. Et puis la meilleure nouvelle est qu’Apple a déclaré qu’elle continuerait à payer son personnel de vente au détail alors qu’il était incapable de travailler, et un congé de maladie illimité si nécessaire.

La société a également interdit les applications COVID-19 non officielles de l’App Store avant de lancer la sienne en collaboration avec le CDC.

En interne, Apple a restreint les voyages dans les pays clés, déclenchant des cycles de débat pour savoir si le prochain “iPhone 12” serait retardé car des tests cruciaux pouvaient ou non être effectués.

Ces allers-retours ont été incessants en mars, car certains analystes ont affirmé que le lancement régulier de l’iPhone en septembre pourrait être repoussé de plusieurs mois, tandis que d’autres analystes ont dit non, bien sûr que non. Jusqu’à présent, les fournisseurs qui ont pesé ont tous dit non, les choses sont dans les temps.

La même chose ne peut être dite pour aucune des nombreuses émissions Apple TV + en préparation, car la production de toutes, y compris “The Morning Show”, a été arrêtée en mars.

Apple a cependant lancé de nouveaux mix Apple Music, en tenant compte du nombre de personnes qui travaillaient soudainement à domicile. Vers la fin du mois, il a débuté un “Get Up!” Mix, un “Come Together”, et une fonction DJ Home Office, qui jouent tous de la musique optimiste pour garder les gens positifs.

Il semblait que chaque maison travaillait dans le pays, ou même dans le monde, utilisait soudainement Zoom. Ce service de visioconférence avait fait son chemin pendant des années, mais a été instantanément transformé en l’épine dorsale d’une myriade d’entreprises, ce qui aurait dû être formidable.

Sans aucun doute, c’est génial pour la société Zoom. Et incontestablement, la possibilité pour un si grand nombre de personnes d’adopter la vidéoconférence de manière transparente et instantanée est une merveille. Mais avec une utilisation accrue vient une attention accrue, et l’application Zoom s’est avérée être moins qu’un citoyen d’or.

Par un “oubli”, Zoom envoyait des données utilisateur à Facebook, même si cet utilisateur n’avait pas de compte Facebook. Et il a été utile de renverser les systèmes de sécurité d’Apple pour faciliter l’installation.

Zoom a depuis supprimé à la fois la fuite de données Facebook et le programme d’installation ombragé.

Le monde a changé et le monde a changé rapidement. Le zoom est désormais un acteur clé, et Apple s’adapte à la différence entre le commerce, les événements et l’économie.

Nous devrons attendre pour voir comment Apple gère plus de lancements de produits, et quand, et nous devrons bien sûr tous attendre pour voir comment se termine l’épidémie de coronavirus. Mais il y a une chose qui unit toujours les utilisateurs d’Apple, et cela nous a particulièrement unis en mars 2020. Rumeurs.

Le successeur de l’iPhone SE, très, et trois fois plus répandu, semblait si proche en mars 2020. Tout d’abord, un étui de protection a été mis en vente dans Best Buy, puis des rapports sommaires affirmant des connaissances internes, ont déclaré que ce ne serait que dans quelques semaines.

Nous sommes entrés en mars en pensant vraiment plus au coronavirus, plutôt qu’aux nouveaux produits Apple, mais nous l’avons laissé après avoir vu un nouveau MacBook Air, un nouveau Mac mini et deux nouveaux modèles iPad Pro, plus l’allusion alléchante d’un nouveau clavier cher. Ne serait-il pas bon que, au moment de la sortie du clavier en mai, nous puissions tous aller dans un Apple Store pour l’essayer?

Suivez AppleInsider en téléchargeant l’application AppleInsider pour iOS et suivez-nous sur YouTube, Twitter @appleinsider et Facebook pour une couverture en direct de dernière minute. Vous pouvez également consulter notre compte Instagram officiel pour des photos exclusives.