Apple taquine «Home Before Dark» avec une nouvelle bande-annonce sur YouTube

La bande-annonce de la nouvelle émission Apple TV + “ Home Before Dark ” suit une journaliste d’investigation de neuf ans alors qu’elle explore le passé de son père et s’inspire d’une histoire vraie.

La bande-annonce de deux minutes sert d’introduction rapide à la prémisse de l’émission. Il suit Hilde, une jeune fille qui déménage de Brooklyn dans une petite ville au bord d’un lac, alors qu’elle se résout à résoudre un cas froid que tout le monde a abandonné.

Hilde est incarnée par l’acteur enfant Brooklynn Prince, connu pour son rôle dans The Florida Project. Jim Sturgess (Across the Universe) joue le rôle du père de Hilde, Matthew.

La saison de dix épisodes d’une heure a déjà été produite avec un renouvellement de la deuxième saison annoncé lors de la révélation. L’émission est produite par Anonymous Content et Paramount Television Studios, et dirigée par Jon M. Chu, de la célébrité Crazy Rich Asians.

La série devrait être diffusée le 3 avril 2020 sur Apple TV +.