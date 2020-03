Apple taquine «l’expérience en ligne» de la WWDC 2020 en juin

La page annuelle WWDC d’Apple a été mise à jour et la société promet un grand programme avec une toute nouvelle expérience en ligne.

La page entière de la WWDC 2020, au 13 mars 2020

La page Web a été mise en ligne à midi, heure de l’Est et est dépourvue de toute information réelle sur l’événement, notamment quand il commence au-delà de «juin».

“En juin, la WWDC20 offre une expérience en ligne complètement nouvelle à des millions de développeurs talentueux et créatifs à travers le monde. Rejoignez-nous pour un programme complet – y compris Keynote et sessions – pour accéder rapidement à l’avenir des plateformes Apple et dialoguer avec les ingénieurs Apple “, lit le site. “Plongez dans une expérience d’apprentissage passionnante et découvrez comment créer vos applications les plus innovantes en utilisant les dernières technologies Apple.”

Le site promet plus d’informations à venir sur le Web, par e-mail et dans l’application Apple Developer.

“Nous livrons la WWDC 2020 en juin de manière innovante à des millions de développeurs à travers le monde, réunissant toute la communauté des développeurs avec une nouvelle expérience”, a déclaré Phil Schiller, vice-président senior du marketing mondial d’Apple. “La situation actuelle de la santé nous a obligés à créer un nouveau format WWDC 2020 qui propose un programme complet avec une présentation en ligne et des sessions, offrant une excellente expérience d’apprentissage pour l’ensemble de notre communauté de développeurs, partout dans le monde. Nous partagerons tous les détails dans les semaines à venir. “

“Avec tous les nouveaux produits et technologies sur lesquels nous travaillons, la WWDC 2020 va être importante”, a déclaré Craig Federighi, vice-président directeur d’Apple en génie logiciel. “J’attends avec impatience que nos développeurs mettent la main sur le nouveau code et interagissent de manière entièrement nouvelle avec les ingénieurs Apple qui élaborent les technologies et les cadres qui façonneront l’avenir sur toutes les plates-formes Apple.”

Apple indique qu’il y a plus de 23 millions de développeurs enregistrés dans 155 pays et régions. De plus, Apple dit également qu’elle fournira 1 million de dollars aux organisations locales de San Jose pour compenser la perte de revenus du passage à l’événement en ligne uniquement.

Le passage à l’événement en ligne est très clairement dû à la pandémie de coronavirus. Le 9 mars, le département de la santé publique du comté de Santa Clara a publié un édit interdisant les rassemblements de masse pendant trois semaines. Bien que cela n’inclue pas le calendrier typique de juin pour l’événement, il n’est pas clair quand l’épidémie se calmera.