Apple travaille sur des assistants virtuels pour aider les utilisateurs à naviguer AR et VR

La réalité augmentée et virtuelle sont de nouvelles frontières pour la plus grande base de clients d’Apple, et la société étudie le développement d’un assistant généré par ordinateur pour aider les utilisateurs à naviguer dans le nouvel espace et les nouvelles interfaces dont il aura besoin.

Dans une mise en œuvre, un chien virtuel pouvait «récupérer» des informations sur un restaurant pour les utilisateurs.

À ce stade, ce n’est un secret pour personne qu’Apple travaille sur des systèmes augmentés (AR) et de réalité virtuelle (VR). Il augmente régulièrement les capacités de sa plate-forme de développement ARKit, et un certain type de dispositif de réalité mixte (MR) monté sur la tête est probablement juste à l’horizon.

Dans une nouvelle demande de brevet publiée jeudi, intitulée “Assistants numériques en réalité générée par ordinateur (CGR)”, Apple note que la quantité d’informations fournies dans ces environnements VR ou AR pourrait rapidement devenir “écrasante” pour un utilisateur.

Pour aider à contrer cela, Apple travaille sur des assistants virtuels – qui apparaissent sous la forme de caractères ou d’images générés par ordinateur – qui pourraient fournir des informations utiles ou offrir des conseils à un utilisateur. Ces personnages seraient contextuels, ce qui signifie qu’ils n’apparaîtraient que lors de certains événements ou après certains déclencheurs.

Apple donne quelques exemples spécifiques basés sur les connaissances et l’expérience d’un utilisateur avec des animaux, des symboles ou d’autres personnages potentiels spécifiques.

“Par exemple, connaissant la capacité d’un chien à exécuter rapidement et à récupérer des articles, lorsque l’utilisateur remarque un restaurant (monde réel ou CGR), un chien généré par ordinateur peut être utilisé comme représentation visuelle d’un CGR numérique contextuel pour rechercher rapidement un restaurant informations pour l’utilisateur “, lit le brevet.

Un autre exemple suggère qu’un groupe de dauphins pourrait être utilisé pour la navigation AR.

Les autres personnages décrits dans le brevet incluent un chat virtuel qui guide les utilisateurs vers un endroit intéressant ou un groupe de dauphins numériques qui montre aux utilisateurs le chemin vers un emplacement. Apple note que les utilisateurs peuvent également faire l’expérience des assistants CGR par d’autres sens, tels que l’audition.

Un tel assistant virtuel aurait des avantages évidents pour les utilisateurs d’un casque AR ou MR monté sur la tête, car un assistant virtuel pourrait rapidement indiquer des informations utiles directement devant leurs yeux. Mais il y a de fortes chances qu’Apple explore des moyens d’apporter des assistants CGR similaires aux appareils existants, comme les iPhones ou les iPads.

Dans le brevet, Apple donne également des exemples non animaux, comme un ballon, offrant au moins un lien avec les rumeurs d’une éventuelle étiquette de suivi Apple Ultra Wideband (UWB). Les informations trouvées dans les premières versions bêta d’iOS 13 suggèrent que l’application Find My pourrait afficher une bulle pour aider les utilisateurs à trouver des objets manquants.

C’est loin d’être le premier brevet AR ou VR qu’Apple a déposé. Les demandes de brevet antérieures ont décrit divers mécanismes AR pour une manipulation précise des objets réels ou virtuels, en utilisant le positionnement par ultrasons ou en affichant des images AR haute définition.

On ne sait pas quand un casque Apple AR / VR potentiel pourrait être lancé, mais les rumeurs passées ont suggéré une chronologie dès 2021. Les “Apple Tags” potentiels utilisant l’AR d’Apple pourraient être lancés dès l’été 2020.

Les inventeurs du brevet sont répertoriés comme Avi Bar-Zeev, Golnaz Abdollahian, Devin William Chalmers et David H. Y. Huang. Parmi les inventeurs ici, Abdollahian a précédemment travaillé sur plusieurs brevets Apple liés aux entrées utilisateur, y compris les gestes tactiles et sans contact.