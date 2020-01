Apple travaille sur des outils de cartographie du bout des doigts et du visage pour VR et AR

Deux nouveaux brevets Apple décrivent des méthodes pour améliorer la façon dont un utilisateur peut toucher et interagir avec des objets VR, ainsi que comment les casques pourraient être plus facilement ajustés pour mieux s’adapter.

Détail d’un brevet montrant comment les capteurs peuvent être portés sur le doigt d’un utilisateur.

Apple continue d’étudier les méthodes permettant d’améliorer les expériences de réalité virtuelle et augmentée pour les utilisateurs. Deux nouveaux brevets distincts tentent tous deux de rendre le port de la technologie VR / AR moins lourd et plus utile.

Le premier des deux, “Systèmes informatiques avec dispositifs à doigts”, le brevet américain n ° 20200026352 vise à faciliter l’interaction des utilisateurs avec des objets dans un espace virtuel.

«Dans les systèmes de réalité virtuelle, des gants à retour de force peuvent être utilisés pour contrôler des objets virtuels», indique-t-il. “Les téléphones cellulaires peuvent avoir des écrans tactiles et des vibreurs qui sont utilisés pour créer un retour haptique en réponse à une entrée tactile. De tels appareils peuvent ne pas être pratiques pour un utilisateur, peuvent être encombrants ou inconfortables, ou peuvent fournir un retour inadéquat.”

Au lieu de grands gants difficiles à porter ou d’affichages haptiques qui ne peuvent fournir qu’un retour minimal, Apple propose des capteurs minces pouvant être portés au doigt.

“Un capteur tactile peut être monté dans un boîtier de dispositif de doigt pour recueillir l’entrée d’un objet externe lorsque l’objet se déplace le long d’une surface extérieure du boîtier”, poursuit-il. “L’objet externe peut être, par exemple, le bout du doigt autre qu’un doigt reçu à l’intérieur du dispositif de doigt.”

“L’entrée des doigts d’un utilisateur peut être utilisée pour manipuler des objets virtuels”, dit-il. “Par exemple, un objet virtuel correspondant à une commande mobile peut être déplacé par un utilisateur sur la base d’une saisie au doigt recueillie à l’aide d’un dispositif à doigt ou une option de menu affichée peut être sélectionnée. Dans certains arrangements, un utilisateur peut interagir avec des objets du monde réel tout en le contenu généré par ordinateur est superposé sur tout ou partie des objets. “

Un exemple de capteur sur un doigt

Sur les 20 inventeurs répertoriés sur ce brevet pour les appareils à doigt, Chang Zhang et Tianjia Sun ont récemment été également nommés sur «Interactions entre appareils». De même, Paul X. Wang, est crédité sur “Finger-Mounted Device with Fabric”, tandis que Nicolai Georg est un inventeur de “Techniques pour localiser des objets virtuels par rapport à des objets physiques réels”.

Une partie de la capacité de localiser et de manipuler des objets virtuels concerne la possibilité de les voir, et un brevet Apple distinct cherche à résoudre l’un des principaux obstacles à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. Les casques encombrants peuvent éventuellement être remplacés par des lunettes, mais pour l’instant ils sont nécessaires. Leur coût signifie qu’ils sont faits pour s’adapter au plus grand nombre de personnes possible, et leur maladresse signifie qu’il est difficile de les ajuster simplement en fonction de chaque utilisateur individuel.

«Il peut être difficile de s’assurer qu’un appareil monté sur la tête s’adapte de manière satisfaisante à la tête d’un utilisateur», explique Apple dans «Système de dispositif électronique réglable avec cartographie faciale», brevet américain n ° 20200026079. «Si aucune précaution n’est prise, un appareil monté sur la tête ne rentrera pas correctement et sera inconfortable à utiliser. “

Apple propose que ces casques puissent utiliser des capteurs similaires à ceux de Face ID pour scanner le visage de l’utilisateur.

“Le dispositif monté sur la tête ou un équipement externe qui communique avec le dispositif monté sur la tête peut comprendre un capteur d’image en trois dimensions”, explique-t-il. “Le capteur d’image en trois dimensions peut capturer une image en trois dimensions du visage d’un utilisateur.”

“Les circuits de contrôle peuvent analyser l’image tridimensionnelle pour déterminer laquelle des multiples versions d’un module d’ajustement facial personnalisé doit être utilisée dans le dispositif monté sur la tête pour optimiser l’ajustement du dispositif monté sur la tête sur la tête de l’utilisateur”, poursuit-il. .

Cependant, le casque ne changerait pas ou ne s’ajusterait pas autour du visage d’une personne quand il le mettrait. Au lieu de cela, une analyse initiale afficherait des informations sur des écrans externes séparés pour aider l’utilisateur ou le personnel d’assistance à sélectionner le meilleur «module d’ajustement facial personnalisé».

“[The module] peut être sélectionné sur la base des caractéristiques des traits du visage de l’utilisateur dans l’image tridimensionnelle du visage de l’utilisateur, “dit le brevet,” comme la taille du visage et les formes du front, du nez et des joues d’un utilisateur. “

Détail montrant un casque avec des éléments fixes et des éléments réglables ou remplaçables pour un meilleur ajustement

Un casque aura son corps principal reste le même mais comprend des éléments échangeables qui peuvent être modifiés pour correspondre au mieux à ce calcul “face-fit”.

“Après avoir identifié la version du module de face-fit à utiliser par l’utilisateur”, poursuit-il, “cette version du module de face-fit peut être couplée à une partie non personnalisée d’une unité principale pour la tête dispositif utilisant des aimants ou d’autres structures de couplage. “

Apple avait précédemment prévu de lancer des lunettes intelligentes AR cette année.

Il a également précédemment breveté un système permettant à un utilisateur de RA de porter un “iRing” sur ses doigts.