Apple travaille sur la façon d’enregistrer plusieurs flux AR et VR pour une lecture ultérieure

Parallèlement à son travail de création d’outils pour créer des expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle, Apple examine également comment un tel travail peut être enregistré, affiché à nouveau ou transmis à d’autres.

Apple défend généralement la création d’œuvres AR / VR, mais cherche également à savoir comment cela pourrait être enregistré.

Apple travaille sur la façon de créer à la fois la réalité augmentée et la réalité virtuelle depuis de nombreuses années, mais un nouveau brevet montre qu’il envisage également d’enregistrer. Une expérience AR / VR entièrement enregistrée pourrait être documentée et rejouée plus tard, selon Apple.

Il est déjà possible d’enregistrer des flux en direct, par exemple, de gameplay, mais l’objectif d’Apple est de capturer à la fois les éléments générés par ordinateur d’une expérience et ceux du monde réel.

La réalité augmentée, en particulier, combine des environnements du monde réel avec des éléments ajoutés numériquement. Apple fait référence à la combinaison de cela, de la réalité virtuelle et de toute interaction dans le monde réel comme l’audio, comme étant un «contenu de réalité généré par ordinateur» (CGR) ou une «réalité mixte» (MR).

«Les systèmes et applications informatiques existants ne facilitent pas suffisamment l’enregistrement ou la diffusion en continu du contenu CGR», explique Apple dans «Media Compositor For Computer-Generated Reality», brevet américain n ° 20200043237.

“Contrairement à un environnement VR”, poursuit-il, “qui est conçu pour être entièrement basé sur des entrées sensorielles générées par ordinateur, un environnement de réalité mixte (MR) fait référence à un environnement simulé conçu pour incorporer des entrées sensorielles de l’environnement physique. … [A] L’environnement de réalité mixte se situe entre, mais sans inclure, un environnement entièrement physique à une extrémité et un environnement de réalité virtuelle à l’autre extrémité. “

Plutôt que d’être un flux passif de type Twitch de tout ce que l’utilisateur d’origine voyait ou faisait, cela pourrait fournir un enregistrement plus immersif.

«Certaines implémentations fournissent des flux composites qui incluent des informations plus riches sur l’expérience CGR que les informations d’écran et de capture audio des techniques d’enregistrement vidéo traditionnelles», poursuit l’application. “Les flux composites peuvent inclure des informations sur la géométrie 3D des objets réels ou virtuels dans l’expérience CGR.”

“L’inclusion de modèles 3D d’objets réels ou virtuels dans un flux composite permet une meilleure expérience pour les téléspectateurs de l’enregistrement ou de la diffusion en direct, par exemple, permettant aux téléspectateurs de découvrir la scène à partir de différents points de vue que le point de vue du créateur, permettant aux téléspectateurs de déplacer ou faire pivoter des objets ,” ça dit.

Le système d’Apple permettrait au spectateur d’un tel enregistrement de bouger la tête pour voir ces différents points de vue, mais aussi de “ressentir des sons en fonction de sa propre orientation de tête, du positionnement relatif par rapport aux sources audio, etc.”

Au cœur de la demande de brevet se trouve une série de descriptions de la façon dont un appareil, essentiellement n’importe quel ordinateur avec suffisamment de puissance de traitement et de stockage, pourrait capturer des éléments séparément mais simultanément. Ils peuvent ensuite être recombinés “pour former un flux composite” qui comprend toute l’expérience.

“Le dispositif obtient un premier flux de données comprenant des trames rendues et un ou plusieurs flux de données supplémentaires comprenant des données supplémentaires”, indique-t-il. “Le contenu du cadre rendu (par exemple, des images 2D ou des modèles 3D) représente un contenu réel ou virtuel rendu dans une expérience CGR …”

Détail d’un brevet décrivant comment une expérience AR / VR pourrait être enregistrée

Apple fait référence à l’ordinateur qui enregistre ces flux comme étant un «compositeur multimédia», qui est capable d’enregistrer plusieurs flux de données et de les garder synchronisés.

“Un compositeur de médias obtient un premier flux de données d’images rendues et un second flux de données de données supplémentaires”, dit-il. “Le compositeur de médias forme un flux composite qui aligne le contenu de l’image rendue avec [additional data such as timestamps]. “

Cette demande de brevet est attribuée à cinq inventeurs, Ranjit Desai, Venu M. Duggineni, Perry A. Caro, Aleksandr M. Movshovich et Gurjeet S. Saund.

