Apple travaille sur une refonte radicale de l’iMac à l’aide d’une seule feuille de verre

Une future version de l’iMac pourrait prendre une forme plus radicale, Apple envisageant une refonte du bureau tout-en-un afin qu’il existe effectivement sous la forme d’une seule feuille de verre incurvée avec un écran intégré.

L’iMac est l’un des nombreux appareils emblématiques conçus par Apple, avec le Mac tout-en-un composé d’un écran mince abritant les principaux composants et d’un petit support pour maintenir l’écran à la hauteur des yeux de l’utilisateur. Bien que le design ait reçu des améliorations au fil des ans pour rendre la section d’écran principale plus mince et plus élégante, Apple réfléchit également à apporter un changement plus frappant à son design.

Dans une demande de brevet publiée par l’Office américain des brevets et des marques pour un «appareil électronique avec un membre de boîtier en verre», Apple explore les limites de l’iMac en proposant un qui est effectivement formé à partir d’une seule feuille de verre.

Dans sa forme de base, le Mac se composerait de la feuille avec une partie inférieure incurvée sur un bord, qui réside sur le bureau, est utilisée pour contenir les périphériques d’entrée, et une plus grande surface plate qui comprendrait l’écran intégré. Le verre formerait la principale structure de support pour maintenir l’écran en place, fixé à l’arrière du verre, et pourrait éventuellement inclure une connexion pour une caméra iSight à sa place habituelle au-dessus de l’écran.

Le concept de base du design iMac en verre

Comme il s’agirait d’une seule pièce, la lèvre incurvée ne suffirait pas à maintenir le verre en position verticale pour une utilisation normale. Pour résoudre ce problème, Apple propose l’utilisation d’une section en coin qui soutient le verre, qui s’insère pour s’adapter à la section incurvée entre la lèvre inférieure et le panneau supérieur principal.

Plutôt que de simplement agir comme un accessoire, le coin pourrait avoir un volume suffisant pour héberger des composants, tels que des ports pour les connexions réseau, les périphériques et l’alimentation. Cela pourrait éloigner une partie du poids des composants de l’écran, et à son tour de la vitre, et donner plus de poids au coin pour plus de stabilité.

L’angle du verre peut être ajusté en déplaçant sa position contre le coin, en le plaçant dans une position plus haute ou plus basse, selon la préférence de l’utilisateur.

Exemples du concept de coin arrière et du trou, qui pourraient accepter la section clavier d’un MacBook

Pour aider à sa configurabilité, Apple a également proposé que la courbe du verre lui-même puisse être ajustée dans certains scénarios. L’aplatissement de la courbe pourrait rendre le Mac plus facile à emballer ou à transporter, mais il pourrait également être plié pour un encombrement encore plus petit pour le stockage.

Une autre version remplace la feuille de verre unique pour deux panneaux qui se chevauchent au niveau de la courbe, la cale aidant à maintenir le verre vertical en place tandis que la lèvre inférieure repose contre l’assemblage. Certaines versions pourraient même changer le coin pour un écran plat séparé, qui pourrait s’articuler en cas de besoin.

Alors que la section inférieure pourrait être utilisée simplement comme un endroit pour placer des périphériques, tels qu’un clavier ou une souris, Apple a d’autres conceptions sur son utilisation. L’ajout d’une fente dans la section incurvée pourrait permettre de faire glisser les claviers à travers celle-ci, éventuellement à partir de l’élément de coin.

Une flexibilité suggérée pour la courbe pourrait permettre à la section de la lèvre inférieure de se replier complètement vers le haut

Une autre utilisation de la fente pourrait être pour alimenter la section clavier d’un MacBook, de sorte que les touches pourraient être utilisées pendant que l’affichage du MacBook sort vers la version dans la vitre, comme s’il fonctionnait comme un système d’accueil.

Il y a aussi la suggestion que la lèvre en verre pourrait en fait intégrer un clavier, tirant éventuellement parti des idées soulevées dans d’autres demandes de brevet de clavier en verre.

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien que l’existence d’un dépôt indique des domaines d’intérêt pour les efforts de recherche et développement d’Apple, ils ne garantissent pas nécessairement que les concepts décrits apparaîtront dans un futur produit ou service.

La demande de brevet mentionne Keith J. Hendren, Paul X Wang, Adam T. Garelli, Brett W. Degner, Christiaan A. Ligtenberg et Dinesh C. Mathew comme ses inventeurs.