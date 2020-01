Apple travaille sur une technologie de santé préventive, révèle le PDG Cook

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré lundi que la société étudie une technologie qui pourrait aider à identifier les risques pour la santé à un stade précoce, similaire aux fonctionnalités de surveillance cardiaque introduites avec l’Apple Watch.

La nouvelle application Cycle d’Apple Watch suit les cycles menstruels.

Cook a commenté les contributions d’Apple à l’espace des soins de santé lors d’un panel, suggérant que ce qui avait commencé avec le suivi de la santé cardiaque sur Apple Watch pourrait bientôt s’étendre à d’autres domaines d’intérêt.

Les modèles actuels d’Apple Watch sont équipés de capteurs capables de détecter la fibrillation auriculaire, ou AFib, une arythmie cardiaque courante qui peut conduire à un AVC chez certains patients. L’Apple Watch Series 4 et Series 5 va plus loin et inclut une fonction d’électrocardiogramme approuvée par la FDA pour des lectures plus précises.

En tant que premier appareil grand public approuvé par la FDA à incorporer un ECG, Apple Watch est un des premiers à entrer dans ce qui semble être un secteur croisé en plein essor qui relie la technologie grand public aux soins de santé.

“Je constate que cette intersection n’a pas encore été très bien explorée. Il n’y a pas beaucoup de technologie associée à la façon dont les soins de santé sont dispensés, sauf s’ils rencontrent de très graves problèmes.” “, A déclaré Cook lors d’une session de questions / réponses avec le PDG d’IDA Ireland. Martin Shanahan, selon Silicon Republic. L’IDA a remis lundi à Cook le premier prix spécial de reconnaissance pour les 40 ans d’investissement d’Apple en Irlande

La plupart des fonctionnalités de surveillance cardiaque d’Apple Watch, comme la détection AFib, sont intrinsèquement préventives et peuvent potentiellement réduire les frais de santé ou même sauver des vies.

“Je pense que vous pouvez prendre cette idée simple d’avoir des choses préventives et trouver de nombreux autres domaines où la technologie recoupe les soins de santé, et je pense que toute notre vie serait probablement mieux pour cela”, a déclaré Cook. Il a ajouté que le coût des soins de santé peut être “fondamentalement abaissé, probablement de manière spectaculaire” en intégrant les technologies de santé courantes dans les appareils grand public.

“La majeure partie de l’argent dans les soins de santé va aux cas qui n’ont pas été identifiés suffisamment tôt”, a déclaré Cook. “Cela prendra du temps, mais les choses que nous faisons maintenant – dont je ne vais pas parler aujourd’hui – cela me donnent beaucoup de raisons d’espérer.”

Apple est connu pour travailler sur plusieurs initiatives axées sur la santé, mais aucune n’a été officiellement annoncée. Un récent dépôt de brevet datant de décembre, par exemple, suggère que la société développe des méthodes d’utilisation d’Apple Watch pour détecter la maladie de Parkinson et diagnostiquer les symptômes de tremblements. Des initiatives similaires, telles que l’application de surveillance du bruit Noise et l’application Cycle de suivi du cycle menstruel, ont été annoncées puis publiées avec watchOS 6.

Le chef d’Apple a également abordé la RA, la qualifiant une fois de plus de «prochaine grande chose» dans le domaine de la technologie. Cook est depuis longtemps optimiste quant aux perspectives de la réalité augmentée, qui se retrouvent dans les versions d’applications iOS.

“Je pense que c’est quelque chose qui n’isole pas les gens. Nous pouvons l’utiliser pour améliorer notre discussion, pas la remplacer par une connexion humaine, ce qui m’a toujours profondément préoccupé dans certaines des autres technologies.”