Apple TV de plus grande capacité avec le mode Kids de tvOS pourrait être en route

La prochaine génération d’Apple TV sera proposée avec des capacités de stockage plus élevées que les modèles précédents, selon les rapports, tandis que les modifications entrantes de tvOS incluraient un “Mode Enfants” pour tous les modèles d’Apple TV.

Selon les rumeurs, Apple préparerait une nouvelle version du décodeur Apple TV, bien que relativement peu de détails sur l’appareil aient fait surface jusqu’à présent, à part un nouveau numéro de modèle “T1125” trouvé dans les bêtas pour tvOS 13.4 en février. Dans de nouvelles rumeurs, le titre provisoire “Apple TV 6” offrira plus de capacité de stockage que jamais.

Selon la chaîne YouTube iUpdate et The Verifier, Apple fournira le nouveau modèle dans des capacités de 64 gigaoctets et 128 gigaoctets, doublant les options de 32 gigaoctets et 64 gigaoctets offertes dans l’actuelle Apple TV HD et Apple TV 4K. L’amélioration du stockage permettra d’installer plus d’applications et de jeux sur l’Apple TV, sans que l’utilisateur n’ait besoin de supprimer les éléments inutilisés aussi souvent qu’avec les modèles de plus petite capacité.

À bord du nouveau modèle sera un processeur A11 ou A12, une mise à niveau de l’A10X dans l’Apple TV 4K et la puce A8 de l’Apple TV HD.

Alors que des spéculations antérieures suggéraient que le nouveau modèle devait être lancé dans le cadre d’un événement en mars, ainsi qu’une apparition dans les listes d’inventaire chez un détaillant américain, on prétend qu’Apple a plutôt l’intention d’organiser un événement vers la fin de 2020, en vue pour dévoiler le matériel à ce moment-là.

Mode tvOS Kids et temps d’écran

Alors que les principaux détails des rapports concernent le matériel, il y a aussi un mot sur une nouvelle fonctionnalité de tvOS qui devrait s’appliquer à tous les modèles d’Apple TV. Un “Mode Enfants” permettra aux propriétaires d’Apple TV de configurer un profil spécialement destiné aux enfants.

Le profil comprendra un certain nombre de restrictions affectant les types de contenu qui seront visibles dans le mode, comme empêcher la lecture de contenu mature. Les utilisateurs adultes pourront également limiter les applications auxquelles les utilisateurs enfants auront accès dans le mode.

Screen Time fera également son apparition dans le système d’exploitation, affectant tous les types de comptes, pas seulement les profils du mode Kids. Sous Screen Time, les utilisateurs pourront voir combien de temps a été passé à regarder différents types de contenu, ainsi que la durée des jeux Apple Arcade, ce qui pourrait aider les parents à mieux contrôler les habitudes de visualisation et d’utilisation de leur enfant.

Il n’est pas clair quand les fonctionnalités seront ajoutées à tvOS, mais cela arrivera probablement dans le cadre d’une mise à jour régulière dans tvOS 14, plutôt qu’Apple attendant un nouveau lancement matériel.