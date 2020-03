Apple TV + ‘Defending Jacob’ fait ses débuts le 24 avril

Apple a partagé une bande-annonce de sa nouvelle série dramatique limitée “Defending Jacob”, qui devrait sortir sur Apple TV + le 24 avril.

“Defending Jacob” est basé sur le best-seller du New York Times 2012 du même nom, écrit par William Landay. La série présentera les trois premiers épisodes le vendredi 24 avril, avec de nouveaux épisodes qui sortiront le vendredi par la suite.

La description de la vidéo se lit comme suit: “Dans ce thriller captivant et axé sur les personnages, un crime choquant secoue une petite ville du Massachusetts et une famille en particulier, forçant un procureur adjoint à choisir entre son devoir assermenté de faire respecter la justice et son amour inconditionnel pour son fils. . “

La série mettra en vedette Chris Evans (“Avengers”), Michelle Dockery (“Downton Abbey”), Jaeden Martell (“It”, “It Chapter Two”), Cherry Jones (“Signs”), Pablo Schreiber (“Orange is the New Black “), Betty Gabriel (” Get Out “) et Sakina Jaffrey (” House of Cards “).

Apple TV + est le guichet unique d’Apple pour la télévision et les films originaux produits exclusivement pour le service. Il propose un faible abonnement mensuel de 4,99 $ et propose du contenu dans une grande variété de genres, notamment des drames, des documentaires, des comédies et des divertissements pour enfants.