Apple TV + drama ‘Foundation’ deviendra la plus grande production d’Irlande

La dramatisation Apple TV + des romans “Foundation” d’Isaac Asimov emploiera plus de 500 personnes et sera la plus grande production jamais réalisée sur place dans le sud de l’Irlande.

Détail d’une édition de poche du premier roman “Foundation” d’Isaac Asimov

Screen Ireland a annoncé que Apple TV + drama “Foundation” sera tourné dans la région en 2020. La série, basée sur les célèbres romans des empires galactiques d’Isaac Asimov, créera plus de 500 emplois sur le terrain en Irlande.

L’organisation Screen Ireland fait la promotion du pays en tant que lieu de tournage, mais s’efforce également de garantir des emplois aux habitants.

Vendredi, lors d’une conférence de presse à Dublin, il a été annoncé que “Foundation” serait tourné aux studios Troy de Limerick, dans le sud de l’Irlande, où il représentera la plus grande production de la région jamais réalisée.

“Plusieurs initiatives de formation sont en cours pour les nouveaux entrants dans l’industrie dans la région de Limerick”, explique Screen Ireland dans un communiqué, “avec plus de 40 participants au développement des compétences sur le salon.”

L’organisation a également souligné comment Apple TV + et la société de production Wild Atlantic Pictures travaillaient déjà avec des gens de la région.

“Le talent irlandais est représenté à travers la production”, dit-il, “y compris le créateur de costumes primé Eimer Ni Mhaoldomhnaigh, qui dirige un grand département de costumes.” Ni Mhaoldomhnaigh est auparavant surtout connu pour la conception de costumes dans les films “Becoming Jane” et “Brideshead Revisited”.

“Foundation” est écrit par Josh Friedman et David S. Goyer, qui seront également showrunner et producteur exécutif. Les stars de la série incluent Jared Harris, récemment vu dans “Chernobyl” et Lee Pace de “Halt and Catch Fire”.

La série de 10 épisodes a été développée par Skydance Television et ses producteurs exécutifs incluent Robyn Asimov, fille d’Isaac Asimov.

Alors que Screen Ireland déclare que “Foundation” est la plus grande production filmée sur place dans le pays, il n’est pas clair comment cela se compare à “Game of Thrones”, qui a été tourné en Irlande du Nord.