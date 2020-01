Apple TV + et le MacBook Pro 16 pouces

Le nouveau MacBook Pro 16 pouces haut de gamme est arrivé ce mois-ci. C’était plus tôt que prévu, moins cher que prévu, et avec un clavier dont certains avaient rêvé.

Novembre 2019 était consacré au MacBook Pro 16 pouces

Comme toujours ces jours-ci, nous en savions énormément sur le MacBook Pro 16 pouces à cause des fuites et des rumeurs, mais beaucoup se trompaient. D’une manière générale, les sources de la chaîne d’approvisionnement avaient raison, mais elles étaient également limitées, et parfois ce n’est qu’Apple qui connaît l’ensemble.

Nous avons donc reçu ce MacBook Pro 16 pouces ce mois-ci, comme cela avait été dit selon diverses rumeurs, à peu près à tout moment de septembre à mars de l’année prochaine. Le prix était faux aussi. Des sources fiables avaient fixé ce MacBook Pro le plus puissant à partir de 3000 $, et au lieu de cela, il était exactement au même prix que le modèle 15 pouces qu’il avait remplacé.

Plus important encore, il a un nouveau clavier.

Nous pourrions parler beaucoup des modèles Apple, MacBook Pro et claviers. Tout le monde en a beaucoup parlé. AppleInsider a précédemment prouvé que le taux d’échec sur les claviers à papillon tardif était à peu près le même que pour les autres types, mais si le vôtre échouait, vous aviez tendance à en parler très fort.

Plutôt que de dire que l’ancienne idée était meilleure que celle du papillon, Apple a toutefois donné au clavier révisé un nouveau nom ainsi qu’une refonte. C’est maintenant le Magic Keyboard, et c’est une touche de brillance car l’un des meilleurs claviers du marché est le Magic Keyboard que Apple vend pour ses Mac de bureau.

Détails du nouveau clavier du MacBook Pro 16 pouces

Délice

Cependant, l’un des points forts de la mise à jour du MacBook Pro n’était pas la technologie ou le clavier, mais plutôt à quel point Phil Schiller d’Apple était enthousiaste.

Il n’y avait aucun événement pour lui de lancer la machine avec enthousiasme. Au lieu de cela, Schiller a fait les séries d’entretiens et de podcasts, et dans chacun d’eux, il était si visiblement débordant d’excitation qu’il était brillant à regarder.

Ce n’était peut-être pas si brillant à entendre, cependant. Car à un moment donné, lorsque l’on agrandit naturellement les machines d’Apple, Schiller est allé un peu loin dans la dissidence des Chromebooks. Tous ses points sur leurs avantages perçus étaient assez justes – vous pouviez être d’accord ou pas, mais c’était un point de vue valable – mais il a ensuite dit ceci.

«Les enfants qui aiment vraiment apprendre et qui veulent apprendre auront plus de succès. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les enfants ne sont pas engagés dans une salle de classe sans appliquer la technologie d’une manière qui les inspire. Vous devez disposer de ces outils d’apprentissage de pointe. pour aider les enfants à obtenir leurs meilleurs résultats “, a-t-il déclaré. “Pourtant, les Chromebooks ne font pas cela. Les Chromebooks sont arrivés en classe parce que, franchement, ce sont des outils de test bon marché pour les tests requis. Si tout ce que vous voulez faire est de tester les enfants, eh bien, peut-être qu’un ordinateur portable pas cher le fera. Mais ils ne réussiront pas. “

Dire que les ordinateurs sont essentiels à l’éducation est vrai, mais dire qu’un Chromebook nuira aux chances des enfants d’apprendre ne s’est pas bien passé. Il essaya de revenir un peu en arrière.

Chaque enfant a la capacité de réussir – les aider à le faire a toujours été notre mission. Dans la conversation complète avec CNET, nous avons discuté de donner aux enfants et aux enseignants le contenu, le programme et les outils dont ils ont besoin pour apprendre, explorer et grandir. Pas seulement pour passer un test.

– Philip Schiller (@pschiller) 13 novembre 2019

L’autre lancement du mois

Cela ne faisait pas si longtemps que nous avions appris que nous allions probablement obtenir un MacBook Pro 16 pouces, donc l’attente n’était pas énorme. Mais cela faisait maintenant sept très longs mois que nous avions entendu parler d’Apple TV + pour la première fois. Et finalement, c’était ici.

Disponible à partir du 1er novembre pour un prix de 4,99 $ par mois, ou gratuite pendant un an si vous avez acheté un produit Apple éligible, Apple TV + a explosé un peu discrètement sur l’écran.

Tim Cook présentant “Dickinson”.

Disney +, qui a été lancé le 12 novembre, avait longtemps mis en avant son gros avantage, le fait que sa bibliothèque de contenu est tout simplement énorme alors qu’Apple est minuscule.

Mais maintenant, nous pouvions réellement voir ce qu’Apple TV + offrait et les résultats étaient mitigés. Malgré tout le battage médiatique sur des programmes clés tels que “The Morning Show”, le véritable intérêt a atterri sur “Dickinson” et “For All Mankind”.

Pour d’autres raisons, l’intérêt s’est concentré sur le film “The Banker”, qui devait être présenté en première au Festival AFI ce mois-ci, mais ne l’a pas fait. L’annulation semble être due à des préoccupations non spécifiées sur l’exactitude du film.

Sinon, aucune des émissions n’a pris le monde d’assaut – il n’y a pas de Baby Yoda en vue – mais Apple a pu dire que “des millions” de personnes regardaient. Ils n’ont pas dit exactement combien, et Apple ne révélera probablement jamais beaucoup de détails.

Mais si cela se passe, Disney + semble avoir le lancement le plus important car, en plus d’annoncer qu’il avait 10 millions d’abonnés le premier jour, il a également eu des problèmes féroces pour répondre à la demande. Peut-être qu’Apple est juste meilleur en streaming, ce qui pourrait bien être vrai.

Cependant, il y avait un numéro sur lequel Apple TV + a définitivement gagné. Selon un rapport indépendant de l’industrie, Apple TV + offrait le débit binaire le plus élevé de tous les services de streaming.

La Chine à nouveau

La Chine est à peine sortie de l’actualité d’Apple en 2019, mais en novembre, c’était plutôt un facteur de fond. Les différends commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont sans aucun doute été la raison pour laquelle Apple a fabriqué le Mac Pro au Texas – pour tout ce que Tim Cook a parlé de la fabrication aux États-Unis, une entreprise chinoise semblait avoir été initialement sollicitée pour produire cette machine il y a des mois.

Tim Cook et le président Trump lors de leur visite de l’usine Mac Pro au Texas. (Source: Fox News)

C’était à l’époque, mais maintenant nous en avons vu les fruits lorsque Tim Cook a montré au président Trump les installations du Texas qu’il utilisait pour fabriquer le Mac Pro 2019. Il y a eu un problème où Cook a été critiqué pour ne pas avoir corrigé l’affirmation du président selon laquelle il avait “ouvert” la nouvelle usine Mac Pro d’Apple.

Ce n’était pas l’usine d’Apple et ce n’était pas nouveau.

Les plus proches Steve Jobs et Steve Wozniak étaient entrés en politique lorsque le président Reagan leur a décerné la médaille nationale de la technologie en 1985. Mais aujourd’hui, Tim Cook doit être un politicien, donc sans doute son esprit était moins sur un détail de la tournée et plus sur la position politique d’Apple.

Par conséquent, alors même que l’usine préparait le Mac Pro et Cook à organiser la tournée avec la Maison Blanche, Apple a également embauché un lobbyiste pro-Trump.

On ne sait pas quelles fonctions précises Jeffrey Miller, ancien vice-président des finances du comité inaugural de Trump, a été embauché pour effectuer. Cependant, CNBC rapporte que son domaine sera “les questions commerciales en ce qui concerne les biens et services technologiques”.

Nous n’avons pas l’habitude de voir une chaise vide d’Apple

Il n’était peut-être pas à bord chez Apple lors d’une audience du Congrès américain sur l’influence chinoise sur l’industrie technologique. Mais nous ne le saurons jamais, car pour une fois Apple n’a envoyé personne à l’audience.

Vieux familier

Si nous ne pouvons jamais échapper aux nouvelles liées à la Chine en 2019, nous semblons avoir, en novembre, quelques mois sans problèmes de confidentialité et de sécurité sur Facebook. C’est peut-être la raison pour laquelle la société a choisi de dévoiler Facebook Pay, un rival d’Apple Pay.

“Les gens utilisent déjà les paiements sur nos applications pour faire des achats, faire des dons à des causes et se faire de l’argent”, a déclaré Deborah Liu, vice-présidente de Facebook, Marketplace & Commerce, dans un communiqué.

“Facebook Pay facilitera ces transactions tout en continuant à garantir que vos informations de paiement sont sécurisées et protégées”, a-t-elle poursuivi.

FaceBook Pay arrive sur toutes les applications Facebook.

Facebook Pay ne peut pas être utilisé dans les magasins de briques et de mortier, uniquement en ligne et uniquement dans des applications spécifiques. Initialement, cela se limite à Facebook lui-même, mais la société dit qu’elle va s’étendre à Instagram, WhatsApp et Messenger.

Cela vous oblige à donner à Facebook vos détails de carte de crédit, et il ne peut y avoir rien de troublant à propos de cette idée. Pas quand le même jour que Facebook Pay a été annoncé, la société a révélé un autre problème de sécurité.

Facebook s’est avéré accéder à des caméras iPhone à l’insu de l’utilisateur.

Vous deviez exécuter iOS 13.2.2, et vous deviez avoir préalablement autorisé Facebook à utiliser l’appareil photo, et vous deviez suivre précisément les bonnes étapes dans l’application pour déclencher le problème. C’est un bug, a déclaré Facebook, et ils l’ont corrigé.

Nouveau familier

À la fin du mois, nous nous étions habitués à la présence d’Apple TV + – et nous augmentions peut-être de plus en plus de choses à apprécier sur la nouvelle Apple Arcade.

Et nous dépensions beaucoup sur la carte Apple, Goldman Sachs aurait accordé 10 milliards de dollars de crédit au cours du premier mois de la carte.

Il a peut-être simplement fait cela principalement pour les hommes. Statistiquement, des comptes rendus modestes mais inquiétants des disparités des limites de crédit accordées aux femmes ont suscité une inquiétude croissante tout au long du mois.

Application Apple Card sur iPhone

Espérant mettre un terme à la controverse, Goldman Sachs a d’abord déclaré que cela ne se produisait pas, puis a déclaré qu’il réévaluerait la façon dont il calculait le crédit.

À la fin du mois, les sénateurs Elizabeth Warren et Sherrod Brown réclamaient une enquête sur la carte Apple par le Consumer Financial Protection Bureau.

Apple donne et retire

Sans aucun doute, la carte Apple a été largement utilisée lors des ventes traditionnelles du vendredi noir de novembre, où chaque magasin en ligne et au détail offrait de bonnes affaires, à l’exception d’Apple.

Comme toujours, Apple a parlé de ses offres du Black Friday, mais comme toujours, il n’y avait pas de rabais en soi, juste des cartes-cadeaux. Si vous avez acheté un produit Apple spécifique, vous obtiendrez une carte-cadeau d’une valeur allant jusqu’à 200 $. Donc, si vous envisagez déjà d’acheter deux produits Apple, vous pouvez obtenir le premier et appliquer la carte-cadeau au second.

Ce n’est pas beaucoup, comparé au coût d’un MacBook Pro 16 pouces, mais chaque centime coûte quand vous êtes un client Apple.

Et à partir de ce mois-ci, c’est ce qu’est Jony Ive. Après l’annonce de son départ “plus tard dans l’année” en juin, il s’est avéré qu’en novembre son visage avait disparu de la page officielle de direction d’Apple.

Vous pourriez donc appeler novembre la fin de l’ère Jony Ive et le début de l’Apple TV + one.

Mais au moment où la suppression de Ive du site Web a été repérée, nous sommes depuis longtemps passés au mois de décembre. Car c’est à la mi-novembre qu’Apple a annoncé ce que nous attendions.

Le Mac Pro et le Pro Display XDR commenceront à être livrés en décembre.

