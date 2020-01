Apple TV +: l’émission “ Home Before Dark ” débute le 3 avril

Apple a annoncé le début d’un nouveau drame Apple TV + appelé “Home Before Dark” lors de son panel Television Critics Association dimanche.

Home Before Dark sur Apple TV +

La nouvelle série est inspirée par le reportage de la jeune journaliste d’investigation Hilde Lysiak et suit une jeune fille qui déménage de Brooklyn dans une petite ville au bord d’un lac. Hilde, incarnée par l’acteur enfant Brooklynn Prince, poursuivra une affaire froide que tout le monde, y compris son père, a tenté d’enterrer.

La saison de dix épisodes d’une heure a déjà été produite avec un renouvellement de la deuxième saison annoncé lors de la révélation. L’émission est produite par Anonymous Content et Paramount Television Studios, et dirigée par Jon M. Chu, de la célébrité Crazy Rich Asians.

La série devrait être diffusée le 3 avril 2020 sur le service de streaming d’Apple.

Vous pouvez regarder Home Before Dark et d’autres contenus produits par Apple sur Apple TV +. Le service de streaming est de 5 $ par mois et peut être trouvé sur tous les appareils Apple, les décodeurs tiers et certains téléviseurs intelligents.