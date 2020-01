Apple TV obtient de nouveaux économiseurs d’écran sous-marins présentant des récifs coralliens, des requins et des gelées

L’Apple TV HD et l’Apple TV 4K ont 11 nouveaux économiseurs d’écran sous-marins, disponibles en 1080p et 4k.

Apple ajoute régulièrement de nouveaux économiseurs d’écran à l’Apple TV HD et à l’Apple TV 4K, offrant aux utilisateurs quelque chose à voir entre les sessions de visualisation. Jouant un rôle vital pour certains téléviseurs plus anciens pour repousser l’effet fantôme de l’affichage régulier des éléments et des logos de l’interface utilisateur, les économiseurs d’écran sont pratiques et divertissants, ainsi que pour montrer les capacités des boîtiers de streaming.

Les derniers économiseurs d’écran ont été ajoutés au début de cette semaine, consistant en une variété de scènes sous-marines mettant en vedette une variété de créatures et de sujets, notamment des baleines, des dauphins, des récifs coralliens, des raies pastenagues, des requins et des méduses. Le nouveau lot a été repéré par ..

L’Apple TV dispose désormais de nombreux économiseurs d’écran, notamment l’horizon de Los Angelas, des images de drones de paysages chinois et des scènes extérieures du Groenland.

Les économiseurs d’écran se trouvent dans les économiseurs d’écran aérien de votre Apple TV. Les paramètres de l’Apple TV déterminent si tvOS vérifie les nouvelles vidéos, il vaut donc la peine de vérifier si les téléchargements automatiques sont activés.

Si vous n’avez pas votre propre Apple TV, vous pouvez vous rendre sur le site de Benjamin Mayo, où vous pourrez regarder les économiseurs d’écran dans Safari.