Apple TV + ‘Oprah Talks COVID-19’ lance une émission gratuite

Une nouvelle série a été lancée sur Apple TV + avec Oprah Winfrey, avec “Oprah Talks COVID-19” couvrant la pandémie de coronavirus en cours en tenant des discussions avec des experts et des personnes touchées par le virus mondialement répandu.

Dans le but d’aider les personnes qui pourraient être affectées par l’épidémie de coronavirus ou qui sont préoccupées par les effets du virus sur la société, la nouvelle émission sur Apple TV vise à examiner comment le virus est combattu. Grâce à des appels vidéo, des conversations sont enregistrées entre Oprah Winfrey et les invités, discutant du virus, des efforts pour atténuer ses effets et de la façon dont les victimes s’en sortent.

“Comment pouvons-nous traverser consciemment une crise tout en nous tenant à nous-mêmes et à notre humanité?” demande la description de l’émission dans l’application Apple TV. “Dans cette série, Oprah a des conversations à distance avec des experts et des gens ordinaires pour fournir un aperçu, un sens et des conseils tangibles pour l’esprit humain.”

Dans le premier épisode, Oprah parle à l’acteur Idris Elba, sa partenaire Sabrina Dhowre. L’Elbe a fait la une des journaux après avoir confirmé publiquement le 16 mars qu’il avait été testé positif au COVID-19 et qu’il s’auto-isolait avec sa famille pour éviter toute nouvelle exposition au virus.

Dans un tweet samedi, Oprah a confirmé qu’elle s’isolait chez elle depuis une semaine. “Je sais que beaucoup de gens se sentent stressés, dépassés et incertains”, a écrit Winfrey. “Pour cette raison, je veux offrir un peu d’espoir et rassembler des leaders d’opinion et des personnes qui le traversent pour apporter une certaine perspective.”

“Oprah Talks COVID-19 est actuellement disponible gratuitement pour tout le monde, sans avoir besoin d’un abonnement Apple TV +.

L’émission simplement produite et rapidement créée est un ajout notable à la liste Apple TV +, d’autant plus que d’autres productions sont temporairement fermées en raison du coronavirus.