Apple TV + s’apprête à acheter la comédie des années 80 avec Rose Bryne, la star de ‘Damages’ et ‘X-Men’

Les rapports de l’industrie indiquent qu’Apple est sur le point de commander “Physical”, une nouvelle série, qui se déroule dans le sud de la Californie dans les années 1980 et avec Rose Byrne comme femme au foyer qui se tourne vers l’aérobic pour réussir.

Rose Byrne revient pour la première fois dans la série télévisée depuis “Damages” en 2012, alors qu’Apple TV + serait sur le point de donner le feu vert au drame / comédie “Physical”. L’émission suit une femme au foyer en difficulté dans le sud de la Californie des années 1980, qui réussit grâce à l’aérobic.

Selon le magazine Deadline, “Physical” est créé par Annie Weisman, plus récemment connue pour le nouveau drame de Fox, “Almost Family”.

La série doit être produite par Alexandra Cunningham, qui a travaillé avec Annie Weisman sur “Dangerous Housewives”.

“Physique” est également un exemple du type de transactions complexes qui sont normales à la télévision. Si les rapports sont corrects, Apple TV + achètera une émission réalisée via un accord de développement entre la société de production Fabrication et Tomorrow Studios – qui est lui-même un partenariat entre le producteur Marty Adelstein et les studios ITV du Royaume-Uni.

Fabrication est la société de production dirigée par Alexandra Cunningham avec Sera Gamble et John McNamara, qui produiront également la nouvelle série. Entre eux, ces producteurs ont travaillé sur des émissions allant de “Leverage” à “Supernatural”, et ont déjà collaboré ensemble sur “Aquarius” de NBC.

Star Rose Byrne est principalement connue pour son travail télévisé sur «Damages», mais elle est également apparue dans X-Men: First Class et X-Men: Apocalypse.

Bien que Deadline n’ait pas confirmé l’accord “physique” et qu’Apple n’ait pas encore commenté, le nouvel accord ne serait que l’un des nombreux que le service Apple TV + recherchait. Cela inclut des discussions récentes sur Apple envisageant un accord pour potentiellement acquérir MGM.