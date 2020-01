Apple TV + s’approche de la commande de séries pour Scott Z. Burns, nouvelle anthologie “Extrapolations”

Apple TV + est sur le point de conclure l’accord sur une nouvelle série basée sur l’anthologie de Scott Z. Burns sur le changement climatique “Extrapolations”.

Burns est un écrivain, réalisateur et producteur qui est surtout connu pour “An Inconvenient Truth” et “The Report”.

La série scénarisée sera produite par Media Res, connue pour avoir produit “The Morning Show” d’Apple. Media Res a également établi un partenariat avec Apple TV + sur “Pachinko” et un drame Brie Larson CIA.

Burns agira en tant que producteur exécutif sur “Extrapolations”. La série racontera “des histoires intimes de la façon dont les changements à venir sur notre planète affecteront l’amour, la foi, le travail et la famille à l’échelle personnelle et humaine”. Les histoires seront imbriquées tout au long de la saison et suivront la «bataille mondiale pour notre survie mutuelle s’étendant sur le 21e siècle».

“La plupart des histoires autour du changement climatique se sont concentrées sur la science et sur la façon de l’accepter”, a expliqué Burns à Variety. examiner comment chaque aspect de notre monde va changer dans les années à venir. “

