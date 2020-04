Apple TV + streaming sélectionne gratuitement les originaux pendant les quarantaines COVID-19

Cette semaine, Apple TV + a mis à disposition gratuitement un certain nombre de séries originales, de films et d’émissions spéciales, bien que l’offre à durée limitée ne comprenne pas la série primée “The Morning Show”.

Apple fournit gratuitement l’accès à une liste de programmes sélectionnés à toute personne disposant d’un appareil prenant en charge l’application Apple TV, rapporte Variety.

Tous les utilisateurs, y compris ceux qui n’ont pas d’abonnement payant à Apple TV +, peuvent regarder “The Elephant Queen”, un film documentant un éléphant de 50 ans et son troupeau, la série d’anthologie “Little America” ​​produite par Kumail Nanjiani, “M. Night Shyamalan” le thriller “Servant”, le véhicule de Hailee Steinfeld “Dickinson” et la saga de course spatiale sur la chronologie “For All Mankind”.

La programmation adaptée aux enfants comprend «Helpsters», une émission créée par les créateurs de «Sesame Street», le redémarrage de «Ghostwriter» et «Snoopy in Space».

Absent de la liste des titres gratuits, “The Morning Show”, “See”, “Amazing Stories”, “The Banker”, “Mythic Quest”, “Hala” et “Oprah Talks”. Les versions plus récentes comme «Home Before Dark» sont également réservées aux abonnés payants.

Les émissions gratuites ont été mises à la disposition des téléspectateurs aux États-Unis jeudi et s’étendront à 100 pays et régions vendredi.

La décision d’Apple d’accorder un accès limité à sa plate-forme de streaming vidéo reflète les mouvements similaires de HBO, AMC et d’autres. Plus tôt ce mois-ci, Epix a commencé à offrir un accès gratuit à son catalogue de contenu via les chaînes Apple TV.