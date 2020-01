Apple TV + teaser pour ‘Beastie Boys Story’ de Spike Jonze publié

Apple a teasé la sortie prochaine du documentaire en direct réalisé par Spike Jonze “Beastie Boys Story” pour Apple TV +, avec le court clip donnant un bref aperçu du groupe à différentes étapes de leur carrière et de leur amitié de 40 ans.

Beastie Boys en 2009 | Crédit d’image: Maddy Julien

Diffusée le 24 avril, la “Beastie Boys Story” mettra en vedette les membres Mike Diamond et Adam Horovitz partageant l’histoire derrière le groupe, ainsi que sa carrière musicale. Réalisé par un ami, collaborateur et ancien grand-père Spike Jonze, le film est une adaptation du best-seller “Beastie Boys Book”, créé par les membres du groupe Diamond et Horovitz.

Le clip présente une vidéo des différentes apparitions médiatiques du groupe, à la fois dans des interviews et sur scène, ainsi que des séquences de leurs clips, où l’élément “en direct” de la description du “documentaire en direct” entre en jeu. Le réalisateur Jonze était à l’origine de la création de nombreux vidéoclips dans les années 90, dont le hit “Sabotage” des Beastie Boys.

Exclusivité Apple TV annoncée en janvier, le film aura d’abord une sortie IMAX limitée le 3 avril, avant d’arriver sur le service de streaming.

Le film est produit pour Apple par Fresh Bread et Pulse Films, en association avec Polygram Entertainment. Les producteurs exécutifs sont Mike Diamond, Adam Horovitz, Dechen Wangdu-Yauch, John Silva, John Cutcliffe, Peter Smith, Thomas Benski, Dan Bowen, Sam Bridger, Michele Anthony, David Blackman et Ashley Newton.