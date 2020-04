Apple utilisera un châssis de style iPad pour «iPhone 12» et lancera un HomePod plus petit

Un nouveau rapport prétend avoir des détails sur la gamme de matériel remaniée d’Apple, des AirTags et de l’iPhone 12 à un nouveau HomePod, plus petit et moins cher.

Un nouveau HomePod aurait la moitié de la taille de l’actuel

Sauvegardant les comptes précédents des plans matériels d’Apple, un nouveau rapport prétend avoir des détails de sources qui ont vu des prototypes des prochaines révisions de la société sur l’iPhone et le HomePod, ainsi que les prochains AirTags.

Selon Bloomberg, Apple prévoit peut-être de lancer quatre nouveaux iPhones à la fin de cette année. Il comprendra deux modèles haut de gamme, remplaçant les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max actuels. Et il peut inclure deux modèles bas de gamme, tous deux destinés à remplacer l’actuel iPhone 11.

Les deux modèles haut de gamme, et peut-être les quatre modèles, devraient avoir des bords aplatis en acier inoxydable pour remplacer les côtés plus arrondis actuels. Ces coins plus arrondis plus nets feraient ressembler le nouveau châssis de ces iPhones à la fois à l’actuel et à l’iPhone 5 de 2012.

Apple devrait ajouter le scanner LiDAR de l’iPad Pro aux modèles iPhone Pro, qui continueront d’avoir trois caméras arrière. Les modèles bas de gamme conserveront leurs deux caméras arrière actuelles.

Le remplacement de l’iPhone 11 Pro Max aurait un écran légèrement plus grand que celui de 6,5 pouces utilisé aujourd’hui, et l’encoche Face ID devrait être moins prononcée.

Bien que ces nouveaux modèles soient normalement ceux dévoilés lors d’un événement en septembre, Bloomberg dit que certains modèles pourraient être publiés plusieurs semaines plus tard que d’habitude. Ils sont cependant attendus à l’automne.

Les sources de la publication indiquent qu’un nouveau HomePod est également prévu pour la même période. On dit que cela représente environ la moitié de la taille du HomePod actuel, bien que par ailleurs similaire dans sa conception. Il devrait également être vendu à un prix inférieur et offrir en quelque sorte des services de musique supplémentaires.

Bloomberg rapporte que les AirTags attendus seront vendus avec un porte-clés et une pochette en cuir. Il indique en outre qu’Apple travaille également sur un modèle iMac et MacBook Pro révisé, ainsi qu’un nouvel Apple TV et des iPad économiques.